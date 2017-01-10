نقب المحاسبين اليمنيين : وضعنا خطة متكاملة لتسليم الرواتب الموظفين في المناطق غير المحررة ونريد من الحكومة الأخذ بها

قال نقيب المحاسبين اليمنيين أ. معاذ عبدالواحد الصبري انه قام بأعداد خطة متكاملة لصرف مرتبات الموظفين بسهوله تامه وكذلك تحمي مستحقات الموظفين من الخصم التي يقوم بها الحوثيون في المناطق غير المحررة والحرص على عدم وصول السيولة النقدية الى ايدي المتمردين.

وقال "الصبري" نحن بصدد تقديم هذه الخطة الى الحكومة من اجل الأخذ بها وتنفيذها من اجل حماية المال من الوصول الى السلطات الانقلابية .

واضاف "الصبري" ان صرف مرتبات الموظفين بطريقة الايداع المباشر في حساب الموظف الشخصي في ( البنوك الاهلية والمختلطة والمصارف) الذي قام بتعبئته في الموقع الذي سوف يتم عمله من قبل الحكومة (موقع فيه صفحة يتم تعبئتها من قبل الموظف نفسه عبر النت يكون فيها الاسم والرقم الوطني والجهة التي يعمل بها والرقم المالي ورقم الحساب الذي تم فتحه من قبله في البنك وأسم البنك ونوعية الحساب) .

ينتج عنه :

يمنع الحوثين وغيرهم من المتنفذين من أخذ مرتبات الموظفين لدعم المجهود الحربي او الخاص , لان الراتب يتم ايداعه في حساب الموظف مباشرة من البنك المركزي وفقا للسيديهات المقدمة من قبل وزارة المالية التي فيها رقم حساب الموظف واسم البنك ونوعية الحساب والمبلغ المستحق له.

1- صرف الرواتب للأشخاص الحقيقيون والتخلص من الوهميين والمزدوجين وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات موحدة لكل موظفين الدولة.

2- فصل عامل ولاء الموظفين للأشخاص ويكون ولاءهم فقط للوطن.

3- يدعم اقتصاد الوطن وذلك من خلال انقاذ البنوك من الافلاس وإعادة الثقة بها الذي من خلاله يكون هناك تغذية عكسية للبنك المركزي مما يساهم في الخروج من الازمة الخانقة الحالية.

4- الاستفادة من المبالغ التي تم توفيرها في دعم الاقتصاد وتخفيض معدل نسبة البطالة من خلال احلالهم بدل الوهمين.

5- تجفيف منابع التمويل للمتنفذين مما يؤدي الى ضعفهم والانصياع للقوانين السائدة في الدولة .

6- كسب ولاء الشعب الى صف الدولة وهو القوة التي لا يستطيع هؤلاء المتنفذين من مجابهتهم ومن خلالها نستطيع بناء دولة المؤسسات .

وقد نقلت نقابة المحاسبين اليمنيين مقرها من صنعاء الى عدن في الاسبوع الفائت وقامت بعرض خطط اقتصادية شاملة تتمكن من خلالها الحكومة تثبيت وبناء المؤسسات .

*من يوسف الحجري

المزيد في أخبار وتقارير نقب المحاسبين اليمنيين : وضعنا خطة متكاملة لتسليم الرواتب الموظفين في المناطق غير المحررة ونريد من الحكومة الأخذ بها قال نقيب المحاسبين اليمنيين أ. معاذ عبدالواحد الصبري انه قام بأعداد خطة متكاملة لصرف مرتبات الموظفين بسهوله تامه وكذلك تحمي مستحقات الموظفين من الخصم التي يقوم جواس يتسلم قيادة محور العند تسلم اللواء ثابت جواس يوم الثلاثاء قيادة محور العند بمحافظة لحج بحضور قيادات عسكرية . وقالت مصادر في قيادة المحور لـ"عدن الغد" ان اللواء ثابت جواس تسلم مهام منصبه امن الضالع ينفذ حملة امنية لملاحقة متهمين بإطلاق نار على ناقلة بضائع نفذ امن محافظة الضالع حملة امنية لملاحقة متهمين بإطلاق النار على ناقلة بضائع اثناء مرورها على الخط العام لمركز المحافظة صباح اليوم الثلاثاء. وأطلق خارجين على