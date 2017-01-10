MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 10 يناير 2017 08:29 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير نقب المحاسبين اليمنيين : وضعنا خطة متكاملة لتسليم الرواتب الموظفين في المناطق غير المحررة ونريد من الحكومة الأخذ بها
أخبار وتقارير

نقب المحاسبين اليمنيين : وضعنا خطة متكاملة لتسليم الرواتب الموظفين في المناطق غير المحررة ونريد من الحكومة الأخذ بها

الثلاثاء 10 يناير 2017 08:29 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال نقيب المحاسبين اليمنيين أ. معاذ عبدالواحد الصبري انه قام بأعداد خطة متكاملة لصرف مرتبات الموظفين بسهوله تامه  وكذلك تحمي مستحقات الموظفين من الخصم التي يقوم بها الحوثيون في المناطق غير المحررة والحرص على عدم وصول السيولة النقدية الى ايدي المتمردين.

 

وقال "الصبري" نحن بصدد تقديم هذه الخطة الى الحكومة من اجل الأخذ بها وتنفيذها من اجل حماية المال من الوصول الى السلطات الانقلابية .

 

واضاف "الصبري" ان صرف مرتبات الموظفين بطريقة الايداع المباشر في حساب الموظف الشخصي في ( البنوك الاهلية والمختلطة والمصارف) الذي قام بتعبئته في الموقع الذي سوف يتم عمله من قبل الحكومة  (موقع فيه صفحة يتم تعبئتها من قبل الموظف نفسه عبر النت  يكون فيها الاسم والرقم الوطني  والجهة التي يعمل بها والرقم المالي ورقم الحساب الذي تم فتحه من قبله في البنك  وأسم البنك ونوعية الحساب) .

 

 ينتج عنه :

يمنع الحوثين وغيرهم من المتنفذين من أخذ مرتبات الموظفين لدعم المجهود الحربي او الخاص , لان الراتب يتم ايداعه في حساب الموظف مباشرة من البنك المركزي وفقا للسيديهات المقدمة من قبل وزارة المالية التي فيها رقم حساب الموظف واسم البنك ونوعية الحساب والمبلغ المستحق  له.

 

1- صرف الرواتب للأشخاص الحقيقيون والتخلص من الوهميين والمزدوجين وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات موحدة لكل موظفين الدولة.

 

2- فصل عامل ولاء الموظفين للأشخاص ويكون ولاءهم فقط للوطن.

3- يدعم اقتصاد الوطن وذلك من خلال انقاذ البنوك من الافلاس وإعادة الثقة بها الذي من خلاله يكون هناك تغذية عكسية للبنك المركزي مما يساهم في الخروج من الازمة الخانقة الحالية.

 

4- الاستفادة من المبالغ التي تم توفيرها في دعم الاقتصاد وتخفيض معدل نسبة البطالة من خلال احلالهم بدل الوهمين.

 

5- تجفيف منابع التمويل للمتنفذين مما يؤدي الى ضعفهم والانصياع للقوانين السائدة في الدولة .

 

6- كسب ولاء الشعب الى صف الدولة وهو القوة التي لا يستطيع هؤلاء المتنفذين من مجابهتهم  ومن خلالها نستطيع بناء دولة المؤسسات .

 

وقد نقلت نقابة المحاسبين اليمنيين مقرها من صنعاء الى عدن في الاسبوع الفائت وقامت بعرض خطط اقتصادية شاملة تتمكن من خلالها الحكومة تثبيت وبناء المؤسسات .

 

*من يوسف الحجري


المزيد في أخبار وتقارير
نقب المحاسبين اليمنيين : وضعنا خطة متكاملة لتسليم الرواتب الموظفين في المناطق غير المحررة ونريد من الحكومة الأخذ بها
قال نقيب المحاسبين اليمنيين أ. معاذ عبدالواحد الصبري انه قام بأعداد خطة متكاملة لصرف مرتبات الموظفين بسهوله تامه  وكذلك تحمي مستحقات الموظفين من الخصم التي يقوم
جواس يتسلم قيادة محور العند
تسلم اللواء ثابت جواس يوم الثلاثاء قيادة محور العند بمحافظة لحج بحضور قيادات عسكرية . وقالت مصادر في قيادة المحور لـ"عدن الغد" ان اللواء ثابت جواس تسلم مهام منصبه
امن الضالع ينفذ حملة امنية لملاحقة متهمين بإطلاق نار على ناقلة بضائع
نفذ امن محافظة الضالع حملة امنية لملاحقة متهمين بإطلاق النار على ناقلة بضائع اثناء مرورها على الخط العام لمركز المحافظة صباح اليوم الثلاثاء. وأطلق خارجين على




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تفاصيل اتفاق يقضي بتسليم الحوثيين لجثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي
وثيقة : السلطات في محافظات الجنوب تطلب إذن اللواء الأحمر في عمليات تجنيد
الحزام الأمني: مداهمة منزل بعدن وضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة
قيادات من المقاومة الجنوبية وقائد المنطقة العسكرية الرابعه في مقدمة الصفوف لتقديم واجب العزاء بمنزل الشهيد الصبيحي
اليافعي يحذر من تزايد موجة الإلحاد في اوساط الشباب بعدن
مقالات الرأي
النخبة هي صانعة التغيير ، وحاملة مشاعل التنوير ، وقائدة الجماهير ، يفزع الناس إليها إذا أدلهم الخطب ، وحلت
- حسنًا .. أنا يمني ، من منطقة "زيدية" ، كان جدي زيديًا ملتزمًا لأنه فلاح !، والدي أصبح تاجرًا يسافر إلى بلدان
في أي مكان وزمان , يعجنون الكذبة , ويطبخون الإشاعة , ويقدمونها وجبة سامة . وعلى الحمقى التلذذ بها !ـــــــتدري
منذ فترة مضتْ ، عمّ الذعر الشديد سكان إحدى عمارات الشارع الرئيس بالمعلا والمسمى شارع الشهيد مدرم .. السلالم
الحقيقية ألقائمه أن القتال اليوم نكهته مختلفة وأكثر مرارة ودمويه ، ويغيب عنه أي تنبؤ لما ستؤول إليه الأمور ،
تراجع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن في آخر لحظة على تجهيزه قواته للتوجه أمس نحو المكان الذي
منذ ان استقر الرئيس " عبدربه منصور هادي " في عدن بدأت الأوضاع تتحسن ومنذ ان بدأت الترتيبات لصرف رواتب موظفي
1// أجزم ان الساحة الجنوبية بالعموم تعرف جيدا الشهيد المناضل عمر سعيد الصبيحي ، فالرجل قد صال وجال في ساحة
بقلم الرئيس علي ناصر محمد ثمة اشياء أهم من السلطنة، والسلطة، والحكم، والنفوذ، والثروة. الوطن ... نعم الوطن
  نجد انفسنا كل يوم امام مستجدات الفساد التي انتشر في عدن انتشار النار في الهشيم ذلك ان عدة عوامل تضافرت
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الزواج
الف مبروك التخرج دكتورة إنتصار
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017