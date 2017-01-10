جواس يتسلم قيادة محور العند
الثلاثاء 10 يناير 2017 08:17 مساءً
العند ((عدن الغد)) خاص:
العند ((عدن الغد)) خاص:
تسلم اللواء ثابت جواس يوم الثلاثاء قيادة محور العند بمحافظة لحج بحضور قيادات عسكرية .
وقالت مصادر في قيادة المحور لـ"عدن الغد" ان اللواء ثابت جواس تسلم مهام منصبه كقائد لمحور العند .
وتم التسليم بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن .
واصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قبل اسابيع قرارا قضى بتعيين جواس قائدا لمحور العند .
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