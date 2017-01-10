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أخبار وتقارير

جواس يتسلم قيادة محور العند

الثلاثاء 10 يناير 2017 08:17 مساءً
العند ((عدن الغد)) خاص:

تسلم اللواء ثابت جواس يوم الثلاثاء قيادة محور العند بمحافظة لحج بحضور قيادات عسكرية .

وقالت مصادر في قيادة المحور لـ"عدن الغد" ان اللواء ثابت جواس تسلم مهام منصبه كقائد لمحور العند .

وتم التسليم بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن .

واصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قبل اسابيع قرارا قضى بتعيين جواس قائدا لمحور العند .


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جواس يتسلم قيادة محور العند
تسلم اللواء ثابت جواس يوم الثلاثاء قيادة محور العند بمحافظة لحج بحضور قيادات عسكرية . وقالت مصادر في قيادة المحور لـ"عدن الغد" ان اللواء ثابت جواس تسلم مهام منصبه
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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