وفاة طفل متأثرا بجراحه والميليشيا تقتحم منازل وتغلق محلات في البيضاء
الأربعاء 11 يناير 2017 02:18 صباحاً
(عدن الغد) سبأنت
(عدن الغد) سبأنت
توفي الطفل عبدالله صالح الحميقاني من منطقة الحبج بمديرية الزاهر ال حميقان متأثرا بجراح أصيب بها في الخامس من يناير نتيجة انفجار قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتجاه منطقة الحبج الاهلة بالسكان.
وكان الطفل الأول محمد بن محمد العاقل قد توفي في نفس ساعة الانفجار فيما لايزال الطفل الثالث محضار علي الحبجي في حالة خطرة.
وعلى صعيد الاعتداءات المستمرة اطلقت الميليشيا الانقلابية الرصاص العشوائي على المواطنين، فيما اقتحمت المنازل واغلقت المحلات والدكاكين التجارية ودهست طفلا بمنطقة الرباط مديرية ذي ناعم .