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مطلق الصيعري : حركة نشطة وغير مسبوقة خلال العام المنصرم بميناء الوديعة الحدودي مع السعودية

الثلاثاء 10 يناير 2017 06:44 مساءً
(عدن الغد) خاص:

يشهد ميناء الوديعة البري نشاطا ملحوظا في حركة المسافرين والبضائع الواردة والصادرة في ظل إغلاق كافة المنافذ البرية الاخرى التي تربط بلادنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة نظرا للظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها بعض المحافظات .

 

وبلغت الايرادات العامة للميناء خلال العام المنصرم 2016م 29 مليارا و 954 مليونا و و217 ألف ريال .

 

وقال المدير العام لميناء الوديعة البري ، مطلق مبارك الصيعري، ان الميناء شهد خلال العام المنصرم حركة نشطة وغير مسبوقة جعلت منه القبلة الاولى للمسافرين والتجار ،  حيث بلغ اعداد المسافرين خلال العام 2016م اكثر من 340 الف مسافرين منهم 104،079 واصلا و 237،612 مغادرا ..

 

وأضاف الصيعري ان أعداد السيارات التي مرت في الميناء خلال نفس الفترة 163 الفا و695 سيارة دخلت البلاد و 133الف و 199 سيارة غادرت البلاد عبر الميناء .

 

مشيرا بأن عملية دخول النقل الثقيل ارتفعت بشكل ملحوظ عبر الميناء حيث جاء هذا الإرتفاع بعد الإتفاق مبدئيا مع هيئة المنافذ والجمارك السعودية بدخول 300 ناقلة بشكل يومي للميناء مع هيئة المنافذ والجمارك السعودية حيث كان له الأثر الكبير في تخفيف الإزدحام بالميناء كما انعكس على نفسية المستفيدين الذين باركوا هذه الخطوة وابدوا إرتياحهم لها .

 

مؤكدا في الوقت نفسه بإن  إجراءات الدخول والخروج للمسافرين في الميناء تسير بوتيرة إعتيادية وطبيعية وفقا والنظم والقوانين النافذة في الميناء والذي يعمل حاليا على مدار الاربعة والعشرين ساعة بعد ان تم نقله من النظام المنفذي المستوى ( ج إلى أ ) .

 

وتقدم الاخ المدير العام لميناء الوديعة البري بخالص الشكر والتقدير لكل منتسبي وموظفي ميناء الوديعة البري الذي يعملون لليلا نهارا لخدمة المواطنين والمسافرين  في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ..


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