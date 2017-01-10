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مؤسسة كهرباء لحج تلجأ الى استخدام مكبرات الصوت لمطالبة المستهلكين بسداد الفواتير

كهرباء لحج تسخدم مكبرات الصوت على متن سيارات لمطالبة المستهلكين بمدينة الحوطة وضواحيها بالسداد
الثلاثاء 10 يناير 2017 06:17 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

لجأت مؤسسة كهرباء لحج الى استخدام مكبرات الصوت على متن سيارات لمطالبة المستهلكين بمدينة الحوطة وضواحيها الى تسديد ما عليهم من مستحقات لدى المؤسسة عن العام المنصرم 2016م.

 

حيث شكلت المؤسسة فريق اعلامي متنقل تحت فيها الناس على سداد فواتير الكهرباء محذرة من اعمال قطع للتيار الكهربائي لمن يتخلف عن السداد .

 

وقالت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء ان فرق فنية مختلف تحركت لتنفيذ اعمال قطع للتيار الكهربائي على المتخلفين عن السداد للمستهلكين التجاري والمنزلي .

 

هذا وتعاني مؤسسة الكهرباء من ضعف الايرادات وامتناع  العديد من المواطنين من عملية السداد وهو ما ادى الى حدوث عجز كبير لدى المؤسسة في تنفيذ التزاماتها وخاصة مستحقات العاملين من مرتبات  وعلاوات اضافة الى اشرافها على محطة الطاقة المشتراة وهو ما ادى الى زيادة التكلفة المالية للمؤسسة والمديونية لدى الغير.

 

وتواجه كهرباء لحج خلال الصيف القادم تحديات كبيرة خاصة مع تحذيرات اطلقها العديد من المختصين  من مواجهة ازمة خانقة في التيار الكهربائي خلال الصيف القادم خاصة مع ضعف التوليد ووصول مولدات الطاقة المشتراة الى ادنى مستوياتها من التشغيل  وهو ما قد يؤدي الى انهيار كامل في منظومة الكهرباء  في حالة تاخر اعمال الصيانة وتنفيذ الخطط الخاصة بمجابهة الصيف في ظل شبكة كهربائي متهرئة في المدينه وأعمال ربط عشوائي ومديونية كبيرة لدى المستهلكين

 


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