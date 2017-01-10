MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 10 يناير 2017 07:11 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الامن بلحج يفرج عن قيادات عمالية بعد احتجازها
أخبار وتقارير

الامن بلحج يفرج عن قيادات عمالية بعد احتجازها

صورة تعبيرية
الثلاثاء 10 يناير 2017 05:53 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

ذكرت مصادر عاملة في صندوق النظافة والتحسين بلحج ان اجهزة الامن افرجت يوم الثلاثاء عن قيادة عمالية تابعه لنقابة الصندوق  النظافة والتحسين بعد يوم من الاحتجاز في السجن الاحتياطي عقب توجيهات صدرت باحتجازهم بتهمة تحريض العمال والدعوة للإضراب على خلفية مطالباتهم بمرتباتهم عن ثلاثة اشهر مضت.

 

هذا وقالت مصادر عمالية بمدينة الحوطة بلحج في وقت سابق ان قيادة النقابة بصندوق النظافة والتحسين تعرضت للاحتجاز في السجن الاحتياطي لأمن المحافظة على خلفية دعوتها لإضراب عمالي للمطالبة بمرتبات ثلاثة اشهر مضت .

 

وأشار المصادر ان توجيهات كانت قد صدرت من قيادة السلطة المحلية وإدارة الصندوق باحتجاز النقابة العمالية بتهمة تحريض العمال  ومنعهم من العمل  

 


المزيد في أخبار وتقارير
المخلافي : معركة ذو باب هدفها الضغط على الحوثيين للعودة إلى المفاوضات
قال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية عبدالملك المخلافي ان المعارك التي شهدتها منطقة ذوباب بباب المندب مؤخرا الهدف منها الضغط على الحوثيين وصالح لاجل
معارك تهدد التسوية في اليمن
تشتد المعارك في مناطق مختلفة من اليمن، وما إن تعلن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي استعادتها السيطرة على منطقة ما، حتى ينفي الحوثيون ذلك، مؤكدين تقدمهم
صالح يستعرض في صنعاء ويقوم بزيارة مول تجاري بصنعاء
فاجئ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المئات من المواطنين حينما ظهر وسط سوق تجاري بالعاصمة اليمنية صنعاء . وتداول نشطاء محليون تسجيلا مرئيا لصالح وهو يطوف




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تفاصيل اتفاق يقضي بتسليم الحوثيين لجثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي
وثيقة : السلطات في محافظات الجنوب تطلب إذن اللواء الأحمر في عمليات تجنيد
الحزام الأمني: مداهمة منزل بعدن وضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة
قيادات من المقاومة الجنوبية وقائد المنطقة العسكرية الرابعه في مقدمة الصفوف لتقديم واجب العزاء بمنزل الشهيد الصبيحي
عملية “الرمح الذهبي” تدخل يومها الرابع.. وهذا ما حققته حتى الآن
مقالات الرأي
في أي مكان وزمان , يعجنون الكذبة , ويطبخون الإشاعة , ويقدمونها وجبة سامة . وعلى الحمقى التلذذ بها !ـــــــتدري
منذ فترة مضتْ ، عمّ الذعر الشديد سكان إحدى عمارات الشارع الرئيس بالمعلا والمسمى شارع الشهيد مدرم .. السلالم
الحقيقية ألقائمه أن القتال اليوم نكهته مختلفة وأكثر مرارة ودمويه ، ويغيب عنه أي تنبؤ لما ستؤول إليه الأمور ،
تراجع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن في آخر لحظة على تجهيزه قواته للتوجه أمس نحو المكان الذي
منذ ان استقر الرئيس " عبدربه منصور هادي " في عدن بدأت الأوضاع تتحسن ومنذ ان بدأت الترتيبات لصرف رواتب موظفي
1// أجزم ان الساحة الجنوبية بالعموم تعرف جيدا الشهيد المناضل عمر سعيد الصبيحي ، فالرجل قد صال وجال في ساحة
بقلم الرئيس علي ناصر محمد ثمة اشياء أهم من السلطنة، والسلطة، والحكم، والنفوذ، والثروة. الوطن ... نعم الوطن
  نجد انفسنا كل يوم امام مستجدات الفساد التي انتشر في عدن انتشار النار في الهشيم ذلك ان عدة عوامل تضافرت
لست أدري حقيقة ما هو التوصيف المناسب الذي يوسم علاقتنا كجنوبيين بالتحالف العربي في بعض جبهات القتال المشتعلة
رحم الله شهداء الجنوب . يخوض الجنوبيون حربا شرسة في مواجهة قوى صنعاء شرعيتها ( حرب المؤامرات على الجنوب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الزواج
الف مبروك التخرج دكتورة إنتصار
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017