الامن بلحج يفرج عن قيادات عمالية بعد احتجازها
صورة تعبيرية
الثلاثاء 10 يناير 2017 05:53 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص
الحوطة ((عدن الغد)) خاص
ذكرت مصادر عاملة في صندوق النظافة والتحسين بلحج ان اجهزة الامن افرجت يوم الثلاثاء عن قيادة عمالية تابعه لنقابة الصندوق النظافة والتحسين بعد يوم من الاحتجاز في السجن الاحتياطي عقب توجيهات صدرت باحتجازهم بتهمة تحريض العمال والدعوة للإضراب على خلفية مطالباتهم بمرتباتهم عن ثلاثة اشهر مضت.
هذا وقالت مصادر عمالية بمدينة الحوطة بلحج في وقت سابق ان قيادة النقابة بصندوق النظافة والتحسين تعرضت للاحتجاز في السجن الاحتياطي لأمن المحافظة على خلفية دعوتها لإضراب عمالي للمطالبة بمرتبات ثلاثة اشهر مضت .
وأشار المصادر ان توجيهات كانت قد صدرت من قيادة السلطة المحلية وإدارة الصندوق باحتجاز النقابة العمالية بتهمة تحريض العمال ومنعهم من العمل
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