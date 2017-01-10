عودة موكب تشييع الشهيد الصبيحي دون جثمانه بسبب تعنت الحوثيين واشتراطاتهم
صورة لموكب تشييع الشهيد الصبيحي اثناء عودته اليوم دون استلام الجثمان - عدن الغد
الثلاثاء 10 يناير 2017 03:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عاد موكب التشييع الخاص باستقبال جثمان الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم من دون استلام الجثمان بسبب تعنت الحوثيين ورفض قبائل الصبيحة لشروط الحوثي .
وكان اتفاق حدث يوم امس بين قبائل الصبيحة والحوثيين على تسليم جثمان الشهيد صباح اليوم للجنة المشكلة من مشائخ قبائل الصبيحة، ولكن تعنت الحوثيين وتقديمهم لشروط جديدة هو ما افشل الاتفاق وعاد الموكب من دون الجثمان .
وأفادت مصادر خاصة لعدن الغد أن الحوثيين اشترطوا على قبائل الصبيحة الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها وكذا انسحابها من الحرب القائمة بالبلاد والتزامها الحياد خلال الفترة القادمة وهو ما تم رفضه من قبل قبائل الصبيحة .
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