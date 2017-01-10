عاد موكب التشييع الخاص باستقبال جثمان الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم من دون استلام الجثمان بسبب تعنت الحوثيين ورفض قبائل الصبيحة لشروط الحوثي .

وكان اتفاق حدث يوم امس بين قبائل الصبيحة والحوثيين على تسليم جثمان الشهيد صباح اليوم للجنة المشكلة من مشائخ قبائل الصبيحة، ولكن تعنت الحوثيين وتقديمهم لشروط جديدة هو ما افشل الاتفاق وعاد الموكب من دون الجثمان .

وأفادت مصادر خاصة لعدن الغد أن الحوثيين اشترطوا على قبائل الصبيحة الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها وكذا انسحابها من الحرب القائمة بالبلاد والتزامها الحياد خلال الفترة القادمة وهو ما تم رفضه من قبل قبائل الصبيحة .

المزيد في أخبار وتقارير الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يسيطران على عدد من التباب المطلة على سوق البقع بصعدة تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين اقصى شمال اليمن . وقالت مصادر خاصة لعدن الغد عودة موكب تشييع الشهيد الصبيحي دون جثمانه بسبب تعنت الحوثيين واشتراطاتهم عاد موكب التشييع الخاص باستقبال جثمان الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم من دون استلام الجثمان بسبب تعنت الحوثيين ورفض قبائل الصبيحة لشروط صور الأماجد في الكبت عند (سالمين) .. ذكريات مؤلمة يرويها منصور محمد العطوي بعد أحداث يوليو 1978م حضر إلى مركز أبحاث الكود الشهيد / حسين محمد قماطة مسؤول الحزب الاشتراكي في محافظة أبين وجلست إلى جانبه على الكنبة ، وجاء المراسل علي القرشي