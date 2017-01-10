صور الأماجد في الكبت عند (سالمين) .. ذكريات مؤلمة يرويها منصور محمد العطوي

بعد أحداث يوليو 1978م حضر إلى مركز أبحاث الكود الشهيد / حسين محمد قماطة مسؤول الحزب الاشتراكي في محافظة أبين وجلست إلى جانبه على الكنبة ، وجاء المراسل علي القرشي ومسح الطاولة التي أمامنا ولمح قماطة على أحد عيني القرشي نطْيه بيضاء وبالمناسبة علي القرشي مرض في طفولته وهبط نبض قلبه مما جعل أسرته تعتقد أنه فارق الحياة وغسل وكفن وشيّع إلى المقبرة .. وقبل إنزاله القبر صرّخ من داخل الكفن وخاف المشيّعون وذويه وأخرجوه من الكفن وعادوا به إلى منزل أسرته وحمدوا الله على سلامته.

وبعد ذلك دخل المكتب العامل حاصل وقدّم لي ورقة طلب فيها إجازة طارئة وعمدتها وكانت مقلة عينه قد خرجت ولمحه قماطة قبل الخروج ثم دخلت المرحومة سعيدة زوجة المرحوم الكور من المخزن ووضعت أكواب الشاي على الطاولة ولمحها قماطة وكانت مقلة إحدى عينيها قد أُزيلت بعملية جراحية ثم انصرفت .. فسألني قماطة قائلاً : هل عندكم عمال مفتحين وضحكنا قليلاً لهذه المصادفة.

وأخيراً طلب مني تجهيز دار الضيافة التابع لمركز أبحاث الكود لاستقبال أمين عام الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي الذين سيحضرون في اليوم التالي للاجتماع بأعضاء لجنة محافظة أبين استدعيت بدوري مسؤول دار الضيافة الأخ / محمد عبد الرب عبد اللاه جرهوم "اطال الله في عمره" لتجهيز الدار.

وفي صباح اليوم التالي حضر الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي من عدن وكان أمام الدار في استقبالهم مسؤول الحزب وأعضاء لجنة محافظة أبين ودخلوا قاعة الاجتماع وبمجرد جلوسهم على الكراسي لاحظوا صورة الرئيس الشهيد "سالمين" معلقة لا زالت على الجدار خلف ظهور القادمين من عدن وفي واجهة أعضاء لجنة المحافظة وصرّخ أحد الأعضاء بوجه "جرهوم" ومهدداً إيّاه بسبب بقاء الصورة معلقة في قاعة الاجتماع ثم أنزلها "جرهوم" وحفظها في كبت المستودع وعلقت صور الأربعة الشهداء الأماجد في كل مرفق ومكتب حكومي.

ودارت الأيام والسنوات وحدثت كارثة 13 يناير 1986م سامح من كان السبب وحضر إلى مكتبي في مركز أبحاث الكود مسؤول حزبي من المحافظة طالباً تجهيز الدار لاجتماع بعض أعضاء المكتب السياسي بأعضاء لجنة المحافظة.

وبدوري .. استدعيت "جرهوم" وأبلغته بذلك وعند حضور الجميع ودخولهم القاعة كالعادة جلس أعضاء لجنة المحافظة مقابل أعضاء لجنة المكتب السياسي ومقابل الجدار الخالي من صور الأربعة وصرّخ الجميع في وجه "جرهوم" مسؤول الدار وتوبيخه ووصفه بـ"الزمرة" لماذا أنزل الصور من جدار القاعة وخاف وانزعج ولطم رأسه وخديه قائلاً: لعينة قرحة لأبوي .. تركت صورة "سالمين" معلقة .. وقلتوا ليش .. ونزلت صور الأربعة وقلتوا ليش !!

وقالوا أين الصور الآن ورد عليهم قائلاً: في الكبت عند سالمين وأحضر الصور من الكبت وعلقها على الجدار ثم استمر الاجتماع .. ارجو من الله العلي القدير الّا تعود مثل تلك الأحداث .. سامح من كان السبب وتعتبر درساً لمن يعتبر ، وبعد تلك الأحداث علقت صور الأربعة الأماجد على لوحات كبيرة في مدخل ومخرج جمرك "كرش الحدودي".

بعدها تأسس اتحاد دول الصمود والمقاومة العربية والمكوّن من دول:

1. العراق.

2. الأردن.

3. مصر.

4. الجمهورية العربية اليمنية.

وعلقت صور الرؤساء الأربعة الأحياء في لوحة كبيرة مقابل جمرك "الشريجة" المقابل لحدود كرش وكان جنود الشمال يقولون للمارة من أبناء الجنوب .. رؤساءنا أحياء ورؤساءكم أموات.

بعدها أعدم الأمريكيون صدام حسين رئيس جمهورية العراق ومات الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية "يرحمهما الله" وسجن الرئيس المصري حسني مبارك وأولاده وحتى زوجته ولا زال في السجن يحاكم وبقي على قيد الحياة والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي جوّع وشرَّد وقتل شعبه .. حتى أنه شك فيمن أخلصوا له وتآمر على قتلهم.

المزيد في أخبار وتقارير الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يسيطران على عدد من التباب المطلة على سوق البقع بصعدة تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين اقصى شمال اليمن . وقالت مصادر خاصة لعدن الغد عودة موكب تشييع الشهيد الصبيحي دون جثمانه بسبب تعنت الحوثيين واشتراطاتهم عاد موكب التشييع الخاص باستقبال جثمان الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم من دون استلام الجثمان بسبب تعنت الحوثيين ورفض قبائل الصبيحة لشروط صور الأماجد في الكبت عند (سالمين) .. ذكريات مؤلمة يرويها منصور محمد العطوي بعد أحداث يوليو 1978م حضر إلى مركز أبحاث الكود الشهيد / حسين محمد قماطة مسؤول الحزب الاشتراكي في محافظة أبين وجلست إلى جانبه على الكنبة ، وجاء المراسل علي القرشي