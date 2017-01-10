اليافعي يحذر من تزايد موجة الإلحاد في اوساط الشباب بعدن
عدن ((عدن الغد)) خاص:
حذر الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي من تنامي ظاهرة الإلحاد في اوساط الشباب بمدينة عدن مؤكدا ان كثيرون باتوا ينتمون لهذا الفكر .
واكد "اليافعي" انه يجب التنبه لهذه الظاهرة التي قال أنها خطيرة وتهدف لتدمير الشباب .
وقال على صفحته بالفيس بوك :" موضوع خطير جدا بدأ ينتشر في عدن بأوساط الشباب والفتيات وهو الإلحاد والتجرأ على الله سبحانه وعلى نبيه ودينه وكل ذلك يحدث بأسم الحرية الشخصية والبحث عن الحقيقة .
للاسف هناك شباب وبنات كثير ينتمون لهذا الفكر الضال الدخيل علينا أعمارهم بين العشرين وفوقها بقليل وهناك منظمات دولية تعمل بجهد عظيم وتقدم الدعم المالي والمعنوي بهذا الحقل تحت مسمى حقوق الانسان والمساواة والعدل والديمقراطية الزائفة ، إنتبهوا لأولادكم وبناتكم فهناك أيادي تعبث بهم بالخفاء وهناك وعود لهم بأخراجهم للعيش بعالم الحرية والديمقراطية والتفسخ الاخلاقي ومحو القيم والعادات الأصيلة لمجتمعنا المحافظ !!
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