نجل الشهيد الصبيحي يدعو الجنوبيين إلى توحيد الصفوف ويؤكد ان معركتهم واحدة
نجل الصبيحي متحدثا خلال مراسم الصلاة على روح والده يوم الثلاثاء بعدن
الثلاثاء 10 يناير 2017 02:39 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا نجل الشهيد عمر سعيد الصبيحي كافة الجنوبيين إلى توحيد صفوفهم والتصدي لاي مؤامرات تستهدف وطنهم مؤكدا ان والده استشهد دفاعا عن الجنوب وارضه وشعبه .
وكان وضاح الصبيحي يتحدث خلال صلاة جنازة الغائب على روح والده والتي اقيمت ظهر يوم الثلاثاء بحي صلاح الدين غرب عدن .
وقال الصبيحي ان اسرته لن تواصل المطالبة بجثمان والده بعد نكث الحوثيين لاتفاق سابق كان يقضي بتسليمها يوم الثلاثاء .
وشدد الصبيحي على ان الجنوبيين اليوم يخوضون معركة وطنية واحدة ولاتراجع فيها حتى الانتصار حد قوله .
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