تقرير يرصد 275 حالة انتهاك بحق الصحفيين بينها 12 حالة قتل خلال العام المنصرم

قال تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن ٢٧٥ حالة انتهاك ارتكبت بحق الصحفيين خلال العام ٢٠١٦ م منها 12 حالة قتل تعرضوا لها أثناء تغطيتهم الاعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ عامين .

وبحسب التقرير فقد تصدرت ميليشيات الحوثي قائمة منتهكي حرية الصحافة في اليمن بنسبة ٦١٪ .

وأوضح تقرير الرصد الصادر عن المركز أن ٧٩ إعلامي تعرضوا لحالات اختطاف فيما أصيب ٣٢ آخرون ، وتعرض ٣٤ منهم للتهديد والعشرات من الاعتداءات .

وأشار التقرير إلى أن محافظة تعز شهدت أعلى معدل لقتل الصحفيين خلال العام الماضي حيث قتل فيها ٤ صحفيين ، تليها صنعاء ومن ثم شبوة وحجة وصعدة والجوف والحديدة .

من جهته قال رئيس المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي عقد صباح - يوم الثلاثاء - بمدينة تعز لتدشين التقرير :"إن الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمنا باهضا من أجل نقل الحقائق ، مؤكدا أن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الصحفيين والاعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".

ودعا نصر كل المنظمات الدولية المعنية بحماية الحقوق والحريات للوقوف أمام هذه الانتهاكات والعمل على توفير الحماية للصحفيين .

*من آفاق الحاج

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