MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 10 يناير 2017 02:39 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تقرير يرصد 275 حالة انتهاك بحق الصحفيين بينها 12 حالة قتل خلال العام المنصرم
أخبار وتقارير

تقرير يرصد 275 حالة انتهاك بحق الصحفيين بينها 12 حالة قتل خلال العام المنصرم

الثلاثاء 10 يناير 2017 02:07 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن ٢٧٥ حالة انتهاك ارتكبت بحق الصحفيين خلال العام ٢٠١٦ م منها 12 حالة قتل تعرضوا لها أثناء تغطيتهم الاعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ عامين .

 

وبحسب التقرير فقد تصدرت ميليشيات الحوثي قائمة منتهكي حرية الصحافة في اليمن بنسبة ٦١٪  .

 

وأوضح تقرير الرصد الصادر عن المركز  أن  ٧٩ إعلامي تعرضوا لحالات اختطاف فيما أصيب ٣٢ آخرون ، وتعرض ٣٤ منهم للتهديد والعشرات من الاعتداءات .

 

وأشار التقرير إلى أن محافظة تعز شهدت أعلى معدل لقتل الصحفيين خلال العام الماضي حيث قتل فيها ٤ صحفيين ، تليها  صنعاء ومن ثم شبوة وحجة وصعدة والجوف والحديدة .

 

من جهته قال رئيس المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي عقد صباح - يوم الثلاثاء - بمدينة تعز لتدشين التقرير :"إن الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمنا باهضا من أجل نقل الحقائق ، مؤكدا أن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الصحفيين والاعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".

 

ودعا نصر  كل المنظمات الدولية المعنية بحماية الحقوق والحريات للوقوف أمام هذه الانتهاكات والعمل على توفير الحماية للصحفيين .

 

*من آفاق الحاج


المزيد في أخبار وتقارير
نجل الشهيد الصبيحي يدعو الجنوبيين إلى توحيد الصفوف ويؤكد ان معركتهم واحدة
دعا نجل الشهيد عمر سعيد الصبيحي كافة الجنوبيين إلى توحيد صفوفهم والتصدي لاي مؤامرات تستهدف وطنهم مؤكدا ان والده استشهد دفاعا عن الجنوب وارضه وشعبه . وكان وضاح
تقرير يرصد 275 حالة انتهاك بحق الصحفيين بينها 12 حالة قتل خلال العام المنصرم
قال تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن ٢٧٥ حالة انتهاك ارتكبت بحق الصحفيين خلال العام ٢٠١٦ م منها 12 حالة قتل تعرضوا لها أثناء تغطيتهم الاعلامية
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة برعاية أسر الشهداء والجرحى
أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة برعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة في مختلف المدن




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تفاصيل اتفاق يقضي بتسليم الحوثيين لجثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي
خبير في البحث الجنائي يشكك في واقعة مقتل العميد عمر سعيد الصبيحي
وثيقة : السلطات في محافظات الجنوب تطلب إذن اللواء الأحمر في عمليات تجنيد
الحزام الأمني: مداهمة منزل بعدن وضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة
قيادات من المقاومة الجنوبية وقائد المنطقة العسكرية الرابعه في مقدمة الصفوف لتقديم واجب العزاء بمنزل الشهيد الصبيحي
مقالات الرأي
منذ فترة مضتْ ، عمّ الذعر الشديد سكان إحدى عمارات الشارع الرئيس بالمعلا والمسمى شارع الشهيد مدرم .. السلالم
الحقيقية ألقائمه أن القتال اليوم نكهته مختلفة وأكثر مرارة ودمويه ، ويغيب عنه أي تنبؤ لما ستؤول إليه الأمور ،
تراجع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن في آخر لحظة على تجهيزه قواته للتوجه أمس نحو المكان الذي
منذ ان استقر الرئيس " عبدربه منصور هادي " في عدن بدأت الأوضاع تتحسن ومنذ ان بدأت الترتيبات لصرف رواتب موظفي
1// أجزم ان الساحة الجنوبية بالعموم تعرف جيدا الشهيد المناضل عمر سعيد الصبيحي ، فالرجل قد صال وجال في ساحة
بقلم الرئيس علي ناصر محمد ثمة اشياء أهم من السلطنة، والسلطة، والحكم، والنفوذ، والثروة. الوطن ... نعم الوطن
  نجد انفسنا كل يوم امام مستجدات الفساد التي انتشر في عدن انتشار النار في الهشيم ذلك ان عدة عوامل تضافرت
لست أدري حقيقة ما هو التوصيف المناسب الذي يوسم علاقتنا كجنوبيين بالتحالف العربي في بعض جبهات القتال المشتعلة
رحم الله شهداء الجنوب . يخوض الجنوبيون حربا شرسة في مواجهة قوى صنعاء شرعيتها ( حرب المؤامرات على الجنوب
بقلم : بشير الغلابي بكل فخر واعتزاز وشموخ الأبطال الميامين كان القائد الجسور الوالد عمر سعيد الصبيحي القدوة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك التخرج دكتورة إنتصار
مبارك الزفاف
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017