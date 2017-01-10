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رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة برعاية أسر الشهداء والجرحى

الثلاثاء 10 يناير 2017 01:40 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة برعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة في مختلف المدن والمحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة الموقتة عدن بمدير عام مكتب الهئية العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة اليمنية احمد قاسم عبدالله ، والذي ناقش معه ملفي الشهداء والجرحى.

واطلع رئيس الوزراء ،من مدير عام مكتب الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى على كشوفات بإعداد وحصر شهداء الحرب الانقلابية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على الشعب اليمني ،وشهداء العمليات الارهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش الاٍرهابي في محافظة عدن وبعض المحافظات على ان تشمل الكشوفات باقي شهداء الوطن لاحقاً.

واشار رئيس الوزراء ، الى هناك إجراءات حثيثة لاستيعاب كافة أهالي الشهداء وسيتم صرف معاشات لاسرهم وعلاج الجرحى.

حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي ،ووكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي.


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رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة برعاية أسر الشهداء والجرحى
أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة برعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة في مختلف المدن




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