دعت سياسية يمنية من حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تشكيل قوة عسكرية بمحافظة تعز تحمل اسم الشهيد عمر سعيد الصبيحي .

وجاءت الدعوة من قبل السياسية اليمنية البارزة "الفت الدبعي" وذلك عقب 4 أيام على استشهاد الصبيحي في مواجهات مع ميليشيا الحوثي بالقرب من حدود محافظة تعز اليمنية .

وقالت الدبعي :" نحتاج في تعز كتيبة تتشكل بإسم الصبيحي في أي لواء من ألوية تعز . حتما ستكون من افضل الكتائب الوطنية التي سوف تشرف الجيش الوطني.

المزيد في أخبار وتقارير سياسية يمنية تدعو لتشكيل قوة عسكرية بأسم العميد الصبيحي بتعز دعت سياسية يمنية من حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تشكيل قوة عسكرية بمحافظة تعز تحمل اسم الشهيد عمر سعيد الصبيحي . وجاءت الدعوة من قبل السياسية اليمنية البارزة "الفت تخلف حوثي عن تسليم جثة الشهيد الصبيحي واقرار الصلاة على جثمانه غائبا بعدن قالت اسرة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي ان ميليشيا الحوثي نكثت باتفاق كان بموجبه سيتم تسليم جثمان الشهيد الصبيحي إلى اسرته يوم الثلاثاء . وقال نجل الشهيد الصبيحي قائد الحزام الأمني بيافع يؤكد استعادة عدد من الأطقم المسروقة ويدعو لوقف هذه الأعمال ويوضح بخصوص واقعة اشتباك حذر قائد الحزام الأمني بيافع قاسم صالح الجوهري من مغبة أي محاولة سطو على اطقم جهاز الحزام الأمني بيافع مؤكدا ان إدارته تمكنت من استعادة طقم تم السطو عليه في حين

تعليقات القراء



