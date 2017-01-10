سياسية يمنية تدعو لتشكيل قوة عسكرية بأسم العميد الصبيحي بتعز
الثلاثاء 10 يناير 2017 11:39 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعت سياسية يمنية من حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تشكيل قوة عسكرية بمحافظة تعز تحمل اسم الشهيد عمر سعيد الصبيحي .
وجاءت الدعوة من قبل السياسية اليمنية البارزة "الفت الدبعي" وذلك عقب 4 أيام على استشهاد الصبيحي في مواجهات مع ميليشيا الحوثي بالقرب من حدود محافظة تعز اليمنية .
وقالت الدبعي :" نحتاج في تعز كتيبة تتشكل بإسم الصبيحي في أي لواء من ألوية تعز . حتما ستكون من افضل الكتائب الوطنية التي سوف تشرف الجيش الوطني.
تعليقات القراء
239493
[1] كلمه حق يراد بها باطل
الثلاثاء 10 يناير 2017
العمودي | الجنوب العربي
الله بيكرمه واهله في الجنوب لانه ليس اصلاحي وعليكم تمجيد قادتكم وان لم تتحصلوا على قايد شهيد اخترعوا كما تخترعون الانتصارات الوهميه والبطوله الزائفه افعلوها باسم القائد المجاهد الزنداني او المقاوم المخلافي فهم برضه يجاهدون في انقره
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