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تخلف حوثي عن تسليم جثة الشهيد الصبيحي واقرار الصلاة على جثمانه غائبا بعدن

الثلاثاء 10 يناير 2017 11:34 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت اسرة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي ان ميليشيا الحوثي نكثت باتفاق كان بموجبه سيتم تسليم جثمان الشهيد الصبيحي إلى اسرته يوم الثلاثاء .

وقال نجل الشهيد الصبيحي في حديث لعدن الغد ان وفد جنوبي مكون من مشائخ واعيان وقيادات عسكرية وصل إلى الموقع الذي كان يفترض ان يتم فيه التسليم صباحا موضحا ان الحوثيين تخلفوا ولم يوصلوا الجثة .

وعاد الوفد في طريقه إلى عدن في حين قررت اسرة الشهيد الصلاة عليه بحي صلاح الدين عقب صلاة الظهر صلاة غائب .

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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