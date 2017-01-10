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قائد الحزام الأمني بيافع يؤكد استعادة عدد من الأطقم المسروقة ويدعو لوقف هذه الأعمال ويوضح بخصوص واقعة اشتباك

صورة من عملية النزول يوم الاحد
الثلاثاء 10 يناير 2017 11:24 صباحاً
يافع((عدن الغد)) خاص:

حذر قائد الحزام الأمني بيافع قاسم صالح الجوهري من مغبة أي محاولة سطو على اطقم جهاز الحزام الأمني بيافع مؤكدا ان إدارته تمكنت من استعادة طقم تم السطو عليه في حين تواصل جهود استعادة طقم أخر.

وسلم "الجوهري" صحيفة "عدن الغد" روايته لجهود بذلها خلال اليومين الماضيين لاستعادة الأطقم .

وجاء في التوضيح :"  تم إبلاغنا ان نقطة العسكرية تم رفعها من قبل قائد السرية سالم النقيب أيضا وقد قام بطمس رنج الشعار  الحزام الأمني من على الطقم والطقم الثاني مختفي تماما.

وعند النزول إلى الموقع لتحقق والتأكد على الواقع من المعلومات التي وصلتنا .

وفعلا وجدنا ذلك صحيحا وجدنا ان  نقطة العسكرية قد رفعت نهائيا ولا وجود لأفراد  حراسة المبنى المخصص كمقر للحزام الأمني ولا وجود اي اثر للأطقم هناك .

ولم نجد سوى قائد السرية سالم النقيب متواجد في المقر الذي حوله إلى سكن خاص .

دخلنا إلى المقر فوجدناه نائم فسألناه لماذا رفعت النقطة ولماذا طمست شعار الحزام و حولت الطقم  إلى شاص مدني  فكان رده غير لائق .

 ويتابع قائلا :" كذلك سألناه اين الطقم الثاني فقال هو في منطقة يهر ،قلت له ما الذي يقوم به الطقم في يهر  فلم يستطع الاجابة والرد على سؤالي .

 وتابع قائلا :" أعطيناه الأمر بسرعة تسليم الأطقم وفعلا نزل معانا وسلمنا الطقم الذي حوله مدني .

وأعطى الأمر لنائبه ان يذهب معنا إلى منطقة يهر لتسليمنا الطقم الثاني فذهبنا  وعند وصولنا إلى يهر  نتفاجىء ان سالم النقيب قد أعطى أوامر للأفراد بقطع الخط علينا وعدم تسليمنا الطقم . 

فتفاوضنا معاهم تجنبا لأي فوضى قد تحدث وتوصلنا إلى الخلاف والاقتتال فيما بيننا ،فكان ردهم لا يختلف عن رد سالم النقيب أنهم لا يعترفون بنا وهنا تدخل جلال الربيعي حيث كان متواجد ووعدنا انه سوف يقوم هو باستلام الطقم من الأفراد ويسلمه لنا إلى معسكر العر .

 ثم واصلنا طريقنا إلى معسكر العر واثنا مرورنا في الخط تفاجئنا بإطلاق النار  من مجموعة منتشرين ومتمترسة  في السيلة فوق اسطله_يهر  .

 تعرضت سيارتي التي استقلها لاطلاق نار فباشروا حراستي بالرد على مصدر النيران واستمرينا بالسير  في طريقنا من دون توقف وعند وصولنا إلى معسكر العر تحدثنا مع أفراد حسين الصلاحي الذين لا يتجاوز عددهم ال15فرد بأنه لا يصلح ان تكون قوتين في معسكر واحد هذا ،و تحدثنا مع قائدهم حسين الصلاحي قبل شهر وشهرين بأن يجب دمج القوتين في المعسكر تجنبا لأي خلافات أو إشكاليات قد تجرنا إلى خلاف لا يحمد عقباه ..

فأكد الصلاحي انه وجودهم مؤقت في معسكر العر وانهم سوف يتحركون إلى جبهة البقع  خلال هذا الشهر.

 وقد أكدت للأفراد عند تخاطبي معهم ان من يريد ان ينضم ويدمج القوة معنا فمرحبا فيه ومن يريد مع الصلاحي الله معه .

فانضم الكثير منهم والآخرين خرجوا بهدوء ولم تحدث اي فوضى .

 ثم نزلنا إلى نقطة السر  فوجدنا كليب وأعطيناه الأمر بتسليم الطقم وهو مطلوب حضوره إلى معسكر العر لكونه خرج عن قيادتنا وخطتنا المرسومة في الحزام الأمني  وقد تسبب بقطع رواتب ومصروف 64فرد من السرية وقد وصلتنا شكوى من الأفراد موقعين عليها بورقه بذلك .

 كذلك وصلتنا بلاغات وشكاوي ان كليب يقوم بالإضافة إلى ذلك باستلام مبالغ مالية تم فرضها على قواطر ودينات التجار  .

ولا نعرف ما هو الهدف من ذلك  هل هو التشويه بالحزام الأمني وقياداته ام بالتحالف ..

 لهذه الأسباب باشرنا نزولنا وسحب الطقم وأمرنا كليب بالحضور إلى معسكر العر لمناقشة هذه المخالفات وأسباب خروجه عن خطة الحزام الأمني المرسومة  لدينا .وقد التزم  بالحضور والى هذه اللحظة لم يحضر كليب ..

 هذا ما حدث بحذافيره وكل تفاصيله في يوم الأحد 8يناير في يافع ..

 ونتمنى لكم كل خير ومصلحة الوطن فوق الجميع والله الموفق

أخوكم / قائد الحزام الأمني يافع قاسم صالح احمد الجوهري 


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