دعا قيادي في الحراك الجنوبي إلى إلغاء فعالية التصالح والتسامح المزمع إقامتها بعد أيام بمدينة عدن .

وجأت الدعوة من القيادي في الحراك الجنوبي "ناصر الفضلي "الذي قال انه يجب ان تكرس الجهود لأجل دعم الجبهات .

وقال الفضلي في تصريحه الذي تسلمت "عدن الغد" نسخة منه :"ندعو مايسمى بلجنة التصالح والتسامح إلى إلغاء الفعالية لهذا العام احتراما لاستشهاد القائد البطل العميد عمر سعيد الصبيحي ورفاقه جميعاً.

وان تقوم اللجنة بشراء مواد غذائية وتسيير قافلة لدعم الجبهات بالأموال التي أرسلت لهم ادعموا بها الجبهات .

واضاف بالقول :" هناك جبهة مكيراس وبيحان وكرش وباب المندب بحاجة لدعم كل الجبهات وهذا سيكون أجمل عمل قدم أفضل من الخطابات .

المزيد في أخبار وتقارير تخلف حوثي عن تسليم جثة الشهيد الصبيحي واقرار الصلاة على جثمانه غائبا بعدن قالت اسرة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي ان ميليشيا الحوثي نكثت باتفاق كان بموجبه سيتم تسليم جثمان الشهيد الصبيحي إلى اسرته يوم الثلاثاء . وقال نجل الشهيد الصبيحي قائد الحزام الأمني بيافع يؤكد استعادة عدد من الأطقم المسروقة ويدعو لوقف هذه الأعمال ويوضح بخصوص واقعة اشتباك حذر قائد الحزام الأمني بيافع قاسم صالح الجوهري من مغبة أي محاولة سطو على اطقم جهاز الحزام الأمني بيافع مؤكدا ان إدارته تمكنت من استعادة طقم تم السطو عليه في حين قيادي في الحراك الجنوبي يدعو لإلغاء فعالية التصالح والتسامح دعا قيادي في الحراك الجنوبي إلى إلغاء فعالية التصالح والتسامح المزمع إقامتها بعد أيام بمدينة عدن . وجأت الدعوة من القيادي في الحراك الجنوبي "ناصر الفضلي "الذي قال

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