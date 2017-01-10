قيادي في الحراك الجنوبي يدعو لإلغاء فعالية التصالح والتسامح
الثلاثاء 10 يناير 2017 10:28 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا قيادي في الحراك الجنوبي إلى إلغاء فعالية التصالح والتسامح المزمع إقامتها بعد أيام بمدينة عدن .
وجأت الدعوة من القيادي في الحراك الجنوبي "ناصر الفضلي "الذي قال انه يجب ان تكرس الجهود لأجل دعم الجبهات .
وقال الفضلي في تصريحه الذي تسلمت "عدن الغد" نسخة منه :"ندعو مايسمى بلجنة التصالح والتسامح إلى إلغاء الفعالية لهذا العام احتراما لاستشهاد القائد البطل العميد عمر سعيد الصبيحي ورفاقه جميعاً.
وان تقوم اللجنة بشراء مواد غذائية وتسيير قافلة لدعم الجبهات بالأموال التي أرسلت لهم ادعموا بها الجبهات .
واضاف بالقول :" هناك جبهة مكيراس وبيحان وكرش وباب المندب بحاجة لدعم كل الجبهات وهذا سيكون أجمل عمل قدم أفضل من الخطابات .
تعليقات القراء
239477
[1] راي سليم
الثلاثاء 10 يناير 2017
ياسر الصلاحي | السعودية
راي سليم دعم الجبهات هو خير عمل نقوم بة بهذه الفترة
239477
[2] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 10 يناير 2017
ناصح | الجنوب العربي
هذا من ذاك ، دعم للجبهات متزامناً مع مهرجان فعالية التصالح والتسامح الجنوبي .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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