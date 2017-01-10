قصة نجاح أم
عدن (عدن الغد)خاص:
كتب : عبد المجيد العمري
خلف هذا التتويج للصهير الدكتور محمد جمال عبادي تقف أسرة عظيمة وعائلة راقية تتقدمهم بنت احمد الحضرمي ...
هذه الام صاحبة الطاقة المتجددة والإدارة الحكيمة التي حولت أولادها إلى مشاريع علمية ناجحة فلا عجب أن ترى في أولادها :
دكتور صيدلي، ودكتورة نساء وتوليد، ودكتورة اسنان، ومهندس ميكانيكي ، ومهندس اتصالات ، ومحامي ، وأخرى متخصصة في اللغة الإنجليزية ...وآخر يتهيأ لدخول كلية الطب...
هذه الام غير مشهورة واسمها لا يذكر، تعمل بصمت، وتكافح بجد وإخلاص لبلوغ أولادها اكبر الأهداف..
هذه الام تمثل الجيل الحقيقي للام الجنوبية التي تؤمن بالعلم وتنطلق من المعرفة، وتضع الرقي المعرفي سقف للطموح الأسري..
لم تكن فقط رسول علم بل صاحبت مبادئ قيمة، وأخلاق راقية، حولت الآلام والأحزان وصعوبة الحياة الى نجاحات حقيقية ...
لا عجب فهي تنحدر من بيت احمد الحضرمي ، بيت عميق في معدن الاخلاق، ينبع منه زلال صافي من القيم والأخلاق..
اهنيك أيها الأم العظيمة واسجل هنا إعجابي ودعائي لك بالصحة والتوفيق وان يطيل الله في عمرك بطاعته...
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