قصة نجاح أم

كتب : عبد المجيد العمري

خلف هذا التتويج للصهير الدكتور محمد جمال عبادي تقف أسرة عظيمة وعائلة راقية تتقدمهم بنت احمد الحضرمي ...

هذه الام صاحبة الطاقة المتجددة والإدارة الحكيمة التي حولت أولادها إلى مشاريع علمية ناجحة فلا عجب أن ترى في أولادها :

دكتور صيدلي، ودكتورة نساء وتوليد، ودكتورة اسنان، ومهندس ميكانيكي ، ومهندس اتصالات ، ومحامي ، وأخرى متخصصة في اللغة الإنجليزية ...وآخر يتهيأ لدخول كلية الطب...

هذه الام غير مشهورة واسمها لا يذكر، تعمل بصمت، وتكافح بجد وإخلاص لبلوغ أولادها اكبر الأهداف..

هذه الام تمثل الجيل الحقيقي للام الجنوبية التي تؤمن بالعلم وتنطلق من المعرفة، وتضع الرقي المعرفي سقف للطموح الأسري..

لم تكن فقط رسول علم بل صاحبت مبادئ قيمة، وأخلاق راقية، حولت الآلام والأحزان وصعوبة الحياة الى نجاحات حقيقية ...

لا عجب فهي تنحدر من بيت احمد الحضرمي ، بيت عميق في معدن الاخلاق، ينبع منه زلال صافي من القيم والأخلاق..

اهنيك أيها الأم العظيمة واسجل هنا إعجابي ودعائي لك بالصحة والتوفيق وان يطيل الله في عمرك بطاعته...

المزيد في أخبار وتقارير تخلف حوثي عن تسليم جثة الشهيد الصبيحي واقرار الصلاة على جثمانه غائبا بعدن قالت اسرة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي ان ميليشيا الحوثي نكثت باتفاق كان بموجبه سيتم تسليم جثمان الشهيد الصبيحي إلى اسرته يوم الثلاثاء . وقال نجل الشهيد الصبيحي قائد الحزام الأمني بيافع يؤكد استعادة عدد من الأطقم المسروقة ويدعو لوقف هذه الأعمال ويوضح بخصوص واقعة اشتباك حذر قائد الحزام الأمني بيافع قاسم صالح الجوهري من مغبة أي محاولة سطو على اطقم جهاز الحزام الأمني بيافع مؤكدا ان إدارته تمكنت من استعادة طقم تم السطو عليه في حين قيادي في الحراك الجنوبي يدعو لإلغاء فعالية التصالح والتسامح دعا قيادي في الحراك الجنوبي إلى إلغاء فعالية التصالح والتسامح المزمع إقامتها بعد أيام بمدينة عدن . وجأت الدعوة من القيادي في الحراك الجنوبي "ناصر الفضلي "الذي قال