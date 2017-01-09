قيادات من المقاومة الجنوبية وقائد المنطقة العسكرية الرابعه في مقدمة الصفوف لتقديم واجب العزاء بمنزل الشهيد الصبيحي
عدن ( عدن الغد) خاص:
قام قائد المنطقه العسكرية الرابعه اللواء الركن فضل حسن برفقة قيادات من المقاومة الجنوبية وقيادات من الحزام الامني بعدن بتقديم واجب العزاء لإسرة الشهيد عمر سعيد الصبيحي وذلك بمنزل الشهيد الكائن بمنطقة صلاح الدين .
حيث كان في مقدمة المعزون قائد المقاومة الجنوبية بعدن عبدالناصر ابو همام اليافعي وقائد قوات الطوارى منير المشألي وعدد من القيادات الجنوبية .
وأشارو في مكتمل حديثهم الى الدور النضالي الذي قدمه الشهيد الصبيحي تكلل بتقديم روحه رخيصه في سبيل الوطن والدفاع عنه .
وقال القائد ابو همام اليافعي ان الشهيد عمر ومنذ انضمامه في صفوف الحراك الجنوبي واعتقاله من قبل الاحتلال اليمني لاشهر في السجون كان متمسكآ في مبدئه ولم يزحزح عنه وكان من الابطال الذين واجهوا قوات الحوثي وصالح وقد قدم روحه رخيصه في سبيل الوطن .
الجدير ذكره ان الشهيد عمر سعيد الصبيحي أحد ابرز قيادات الحراك الجنوبي بعدن شغل قائد اللواء الثالث حزم مؤخرآ حتى أستشهد في وسط معركة استعادة جبال كهبوب من أيدي المليشيات .
*من راجح العمري
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