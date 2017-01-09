قام يوم الاحد، العقيد /احمد صالح الردفاني قائد امن المنشآت بمدينة جعار محافظة ابين وبرفقة عدد من منتسبي المقاومة الجنوبية والحزام الامني، بزيارة للاخ القائد /مختار النوبي قائد الحزام الامني لمديريات ردفان.

ويرقد النوبي في مستشفى البريهي بالعاصمة عدن ليتلقى العلاج بعد تعرضه لحادث مروري قبل خمسة ايام أثناء عودته من مهمة مكلف بها .

وأعرب القائد مختار النوبي عن شكره وتقديره للعقيد احمد صالح ومرافقيه على الزيارة متمنيا لهم التوفيق في عملهم الامني الذي هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة واستعادة هيبتها.

*من قاسم العمري

المزيد في أخبار وتقارير قائد امن منشآت جعار أبين يزور القائد النوبي في مستشفى البريهي بعدن قام يوم الاحد، العقيد /احمد صالح الردفاني قائد امن المنشآت بمدينة جعار محافظة ابين وبرفقة عدد من منتسبي المقاومة الجنوبية والحزام الامني، بزيارة للاخ القائد /مختار وثيقة : السلطات في محافظات الجنوب تطلب إذن اللواء الأحمر في عمليات تجنيد أظهرت وثيقة رسمية تم تداولها على نطاق ضيق يوم الاثنين تأكيدا على ان السلطات المحلية في محافظات جنوب اليمن لاتزال تطلب إذنا من اللواء علي محسن الأحمر في البدء الشنفره يعزي شعب الجنوب في إستشهاد المناضل عمر سعيد الصبيحي عزا رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي القيادي صلاح الشنفرة شعب الجنوب في استشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي الذي استشهد في جبهة باب المندب يوم السبت . ولأهمية ما جاء