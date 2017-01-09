قائد امن منشآت جعار أبين يزور القائد النوبي في مستشفى البريهي بعدن
الاثنين 09 يناير 2017 11:23 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قام يوم الاحد، العقيد /احمد صالح الردفاني قائد امن المنشآت بمدينة جعار محافظة ابين وبرفقة عدد من منتسبي المقاومة الجنوبية والحزام الامني، بزيارة للاخ القائد /مختار النوبي قائد الحزام الامني لمديريات ردفان.
ويرقد النوبي في مستشفى البريهي بالعاصمة عدن ليتلقى العلاج بعد تعرضه لحادث مروري قبل خمسة ايام أثناء عودته من مهمة مكلف بها .
وأعرب القائد مختار النوبي عن شكره وتقديره للعقيد احمد صالح ومرافقيه على الزيارة متمنيا لهم التوفيق في عملهم الامني الذي هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة واستعادة هيبتها.
*من قاسم العمري
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها