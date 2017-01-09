الشنفره يعزي شعب الجنوب في إستشهاد المناضل عمر سعيد الصبيحي

عزا رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي القيادي صلاح الشنفرة شعب الجنوب في استشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي الذي استشهد في جبهة باب المندب يوم السبت .

ولأهمية ما جاء في عزاء الشنفرة في العميد الصبيحي تنشر لكم (عدن الغد) نصه كما جاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة اتقدم باسمي و باسم قيادات وقواعد المجلس الاعلى للحراك الجنوبي بالتعازي الحارة الى ٲسرة الشهيد المناضل العميد البطل عمر سعيد الصبيحي. وبهذا المصاب الجلل نعبر عن مشاعر الحزن العميق بإستشهاد قيادي جنوبي مناضل يعد من أوائل المناضلين الذين حملوا قضية شعب الجنوب في اصعب الظروف وأقساها وكان له صولات وجولات في كل ساحات النضال السلمي من عدن الى المهرة .. وتحمل جراء ذلك الكثير من الملاحقات والمطاردات وبفقدانه خسرت الثورة الجنوبية التحرريه واحد من مؤسسيها وقائدآ من قيادات المجلس الاعلى للحراك الجنوبي. وإذ ننعني إستشهاد المناضل عمر سعيد الصبيحي

الذي استشهد في عمليه تحرير باب المندب. فأننا نرفع تعازينا ومواساتنا الى أسرة (الشهيد عمر الصبيحي) والى كل جماهير شعبنا الجنوبي المناضل. تغمد الله الشهيد عمر الصبيحي بواسع الرحمة والمغفرة وألهمنا وأهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان إنا لله وأنا اليه راجعون

صلاح الشنفره

رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي

*من ميثاق المشرقي

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