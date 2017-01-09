حزب الرابطة بعدن يرد على الإساءة والتهديد التي تعرض لها رئيس الدائرة الاعلامية للحزب

تلقت (عدن الغد) بيان صادر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر، جاء فيه :

بيان صادر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر.. فرع عدن.

تابع حزب رابطة الجنوب العربي الحر فرع عدن حملة الاساءة والتهديد التي تعرض لها الزميل علي عبدالله الكثيري رئيس الدائرة الاعلامية لحزبنا ذلكم الرجل الذي يجمع بين دماثة الخلق ووضوح الطرح وصدق الانتماء ويملك القدرة على الحوار والحجة.. وفوق هذا وذاك فهو يحظى بثقة زملائه في العمل السياسي كما حظي بثقة الاطراف المنظمة لمؤتمر حضرموت الجامع في رئاسة اللجنة المكلفة باعداد الوثيقة السياسية لجامع حضرموت.

من الطبيعي ان تتباين رؤى الناس حول بعض القضايا الوطنية .. وما يعتمل في الشارع الجنوبي اصبح مطروح للنقاش المفتوح في مختلف الوسائل بما في ذلك مؤتمر حضرموت الجامع، وعلي الكثيري جزء من العقل الجمعي الجنوبي وواحدا ممن يحملون الهم الوطني الذي اصبح الكثير من رواده عرضة لمختلف السهام الحاقدة التي لا تكن للجنوب العربي واهله، خيرا.

ان اللجوء الى اسلوب التهديد الذي يتعرض له الزميل علي الكثيري يعبر عن افلاس اصحابه وعدم القدرة على تقديم بدائل وطنية ترتقي الى مستوى تطلعات الناس، في حضرموت خاصة وفي الجنوب العربي بشكل عام وهي تطلعات قدم الجنوب في سبيلها كثير من الشهداء الابرار، ويعتبر التخلي عن الاهداف التي سقطوا من اجلها خيانة لن يغفرها التاريخ ولا الاجيال.

الحراك السياسي الوطني الذي تشهده الساحة الجنوبية، ومؤتمر حضرموت الجامع احدها، هي وسائل هامة لترتيب البيت الجنوبي للتعاطي مع المتغيرات القادمة وهي ليست رغبة ذاتية لشخص او جماعة كما يتوهم بعض الخفافيش او من يحركهم، وان خروجهم الى النور والتعبير عن رؤاهم اكثر شجاعة وابلغ جدوى من التخفي خلف اسماء وصفات وهمية.

ليعلم هؤلاء ان وسائل العصر ستتيح الوصول اليهم، ونثق في قدرة الاجهزة المختصة على ملاحقتهم انطلاقا من مسؤولياتهم الوطنية..

عاش الجنوب العربي حرا ابيا..

صادر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر..

فرع عدن..

9/1/2017

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