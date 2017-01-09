الملحق الطبي لدى اليمن في الهند يزور الجريح القطيبي بمقر اقامتة بمدينة بونا
الاثنين 09 يناير 2017 10:33 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
لقد قام الملحق الطبي لدى اليمن في الهند الدكتور /انيس العفيفي الردفاني، يوم الاحد 8 يناير 2017م بزيارة للجريح المناضل المقاوم فايز محمد القطيبي بمقر إقامته بمدينه بونا الهندية .
لحيث ان الدكتور العفيفي مشهود له وبجهوده الذي يقوم بها لمساعدة المرضى الجنوبيين في الهند وليس بجديد على الهامه الوطنية الكبيرة بما يقوم به من مساعدات وعمل انساني لأبناء الجنوب في مستشفيات الهند والذي استفادة منه الكثير .
وعبر الجريح فايز القطيبي عن ارتياحه بما قام به الدكتور انيس العفيفي بمساعدته وقبوله للعلاج في مستشفيات الهند وشكر كل من ساعد ويساعد الأخوة الجرحى والمرضى الجنوبيين في مستشفيات الهند وغيرها من الدول الأخرى .
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