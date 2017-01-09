أحزاب أبين تشهر مجلسا تنسيقيا لها .. وناطقها يدعو الرئيس هادي لزيارة المحافظة للإطلاع على أوضاعها عن كثب ..

بعد عدة جلسات حوارية وفي خطوة غير مسبوقة .. عقدت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة أبين صباح اليوم الإثنين إجتماعها الأول في مقر الإصلاح بمدينة زنجبار وذلك لإشهار مجلسا تنسيقيا لها نظرا لما تمر به المحافظة من أوضاع إستثنائية حرجة بسبب غياب السلطة المحلية وضعف أداء مؤسساتها التنفيذية والأمنية وتردي الأوضاع الخدماتية بالمحافظة ..

وبعد مداولات مستفيضة تم اختيار السياسي المخضرم/ علي دهمس ناطقا رسميا لها ..

وخرج الاجتماع بإصدار بيانا سياسيا دعا فيه كافة القوى السياسية والوطنية والشخصيات الإجتماعية في المحافظة إلى العمل صفا واحدا نحو تصحيح أوضاع المحافظة بالطرق السلمية والديمقراطية ..

وأشادت - في بيانها - بالإنتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية في الشريط الساحلي الغربي للبلاد وهزيمة الإنقلابيين ..

وباركوا القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي بالإنتصارات المحققه ..

معزيين أسر الشهداء الذين سقطوا في مواقف البطولة والشرف لدحر الإنقلابيين وفي مقدمتهم العميد/ عمر الصبيحي - قائد اللواء الثالث حزم مؤكدين على دعمهم اللامحدود للشرعية اليمنية الممثلة بفخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي ..

وفي أول تصريح صحفي خاص للناطق الرسمي بإسم مجلس تنسيق الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة أبين أ/ علي دهمس قال : [ بسبب ماتعانيه محافظة أبين من أوضاع متردية في كل المجالات تداعت الأحزاب والتنظيمات السياسية - بعد عدة جلسات حوارية - لإشهار مجلسا تنسيقيا لتحمل مسؤلياتنا الوطنية تجاه هذه المحافظة المنكوبة ، وإقدامنا على هذه الخطوة استدعتنا الظرورة لتلافي مايمكن تلافيه من أوضاع المحافظة في ظل غياب السلطة المحلية وممارسة عملية الإقصاء والتهميش للأحزاب السياسية وعدم إشراكها في معالجة مشكلات المحافظة مما قاد إلى بقاء الأوضاع المتردية فيها ] ..

كما أشار إلى أنهم سيضعون خطة فصلية لنشاط المجلس ، داعيا الرئيس / عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة د/ أحمد عبيد بن دغر إلى زيارة المحافظة للإطلاع على أوضاعها عن كثب ..

وأضاف : [ للأسف الشديد الأوضاع الأمنية في محافظة أبين مازالت غير مستتبة وهذا الخلل الأمني سيؤثر سلبا على أمن عدن كون أبين بوابة عدن الشرقية ] ..

الجدير ذكره أن الأحزاب التي حضرت الإجتماع وشاركت في تأسيس إشهار المجلس هي :

1/الحزب الاشتراكي اليمني

2- التجمع اليمني للإصلاح

3- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

4- التجمع الوحدوي اليمني

5- إتحاد الرشاد اليمني

6- اتحاد القوى الشعبية

7- حزب البعث القومي

8- جبهة التحرير

المزيد في أخبار وتقارير العميد التركي ينفي نبأ مقتله ويقول: صامدون بجبهاتنا وسنحقق النصر نفى قائد اللواء 17 مشاه ميكا العميد الركن / أحمد عبدالله التركي ما تداولته قناة المسيرة الفضائية التابعة لمليشيات الحوثي وبعض المواقع الإخبارية ومنها وكالة وكيل وزارة الإعلام ايمن النواصري يقوم بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات الإعلامية بعدن تفقد وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر محمد وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاصمة المؤقتة عدن حيث اطلع من قبل مدير الفرع بعدن محمود ثابت إلى شرح مفصل عن الأضرار أحزاب أبين تشهر مجلسا تنسيقيا لها .. وناطقها يدعو الرئيس هادي لزيارة المحافظة للإطلاع على أوضاعها عن كثب .. بعد عدة جلسات حوارية وفي خطوة غير مسبوقة .. عقدت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة أبين صباح اليوم الإثنين إجتماعها الأول في مقر الإصلاح بمدينة زنجبار وذلك