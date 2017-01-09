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أخبار وتقارير

وكيل لحج عبد الفتاح هيثم ل " عدن الغد " قدمنا للأخ للمحافظ تقرير متكامل يحمل كل الخروقات والتجاوزات المالية لصندوق النظافة والتحسين

وكيل لحج عبد الفتاح هيثم وعضو اللجنة اثناء لقائة محافظ لحج لتسليم تقرير لجنة الصندوق
الاثنين 09 يناير 2017 07:52 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

قال وكيل محافظة لحج الاخ عبدالفتاح هيثم رئيس لجنة متابعة عمل الصندوق اثناء تسليم التقرير لمحافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبجي ان اللجنة مارست مهامها المحددة بقرار محافظ المحافظة ووفق اللوائح المتبعه بهذا الشان.

 

وأشار في تصريح صحفي ل " عدن الغد "  ان اللجنة ظهرت لديها جملة من التصرفات والمخالفات القانونية المخالفة للوائح والأنظمة ذات الصلة بالإضافة الى مؤشرات ثابتة عن جرائم تتعلق بالمال العام مشيرا ان هذه التجاوزات قد عكست نفسها سلبا على سير عمل الصندوق والتمادي على المال العام دون وازع ناتج عن ضعف في الرقابة المالية والإدارية لافتا  ان اللجنة قدمت للأخ للمحافظ  تقرير متكامل يحمل كل الخروقات والتجاوزات المالية  وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر  يناير حتى نوفمبر من العام 2016 لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على المال العام .

 

وقال في تصريحه ان محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي خلال لقائه باللجنة اكد على محاسبة كل المقصرين والمتهاونين في عملهم حفاظا على المضي في اجتثاث الفساد المعشش في بعض الادارات لعقود من الزمن مهما كان الثمن وعلى الجميع التكاتف من أجل تحقيق الطموحات التي يطالب بها كافة ابناء المحافظة.

 

 

 


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