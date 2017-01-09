مصدر ميداني : قوات الجيش والمقاومة اقتربت من معسكر العمري لكنها لم تسيطر عليه بعد

قالت مصادر ميدانية في قوات المقاومة والجيش الوطني ان قوات المقاومة اقتربت عصر يوم الاثنين من معسكر العمري بمنطقة ذوباب بباب المندب وباتت تقترب من فرض حصار عليه لكن المصادر قالت ان المعسكر لايزال بيد القوات الموالية للحوثيين وصالح .

وأكد مصدر ميداني لعدن الغد ان قوات المقاومة والجيش الوطني سيطروا يوم الاثنين على جبل النمر وسلسلة جبال ذباب والسيطرة على مدينة ذباب .

وأوضح المصدر ان القوات تتقدم صوب معسكر العمري متوقعا سقوطه بيد قوات المقاومة والجيش الوطني .

وأكد المصدر مقتل العشرات من عناصر جماعة الحوثي وهروب واسر آخرين .

* هذه الاحداثيات خاصة بسير المعركة في محيط معسكر العمري حتى الساعة الـ 7 من مساء الاثنين .

المزيد في أخبار وتقارير العميد التركي ينفي نبأ مقتله ويقول: صامدون بجبهاتنا وسنحقق النصر نفى قائد اللواء 17 مشاه ميكا العميد الركن / أحمد عبدالله التركي ما تداولته قناة المسيرة الفضائية التابعة لمليشيات الحوثي وبعض المواقع الإخبارية ومنها وكالة وكيل وزارة الإعلام ايمن النواصري يقوم بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات الإعلامية بعدن تفقد وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر محمد وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاصمة المؤقتة عدن حيث اطلع من قبل مدير الفرع بعدن محمود ثابت إلى شرح مفصل عن الأضرار أحزاب أبين تشهر مجلسا تنسيقيا لها .. وناطقها يدعو الرئيس هادي لزيارة المحافظة للإطلاع على أوضاعها عن كثب .. بعد عدة جلسات حوارية وفي خطوة غير مسبوقة .. عقدت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة أبين صباح اليوم الإثنين إجتماعها الأول في مقر الإصلاح بمدينة زنجبار وذلك

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