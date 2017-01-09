مصدر ميداني : قوات الجيش والمقاومة اقتربت من معسكر العمري لكنها لم تسيطر عليه بعد
الاثنين 09 يناير 2017 07:48 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر ميدانية في قوات المقاومة والجيش الوطني ان قوات المقاومة اقتربت عصر يوم الاثنين من معسكر العمري بمنطقة ذوباب بباب المندب وباتت تقترب من فرض حصار عليه لكن المصادر قالت ان المعسكر لايزال بيد القوات الموالية للحوثيين وصالح .
وأكد مصدر ميداني لعدن الغد ان قوات المقاومة والجيش الوطني سيطروا يوم الاثنين على جبل النمر وسلسلة جبال ذباب والسيطرة على مدينة ذباب .
وأوضح المصدر ان القوات تتقدم صوب معسكر العمري متوقعا سقوطه بيد قوات المقاومة والجيش الوطني .
وأكد المصدر مقتل العشرات من عناصر جماعة الحوثي وهروب واسر آخرين .
* هذه الاحداثيات خاصة بسير المعركة في محيط معسكر العمري حتى الساعة الـ 7 من مساء الاثنين .
تعليقات القراء
239423
[1] هيا وكيف
الاثنين 09 يناير 2017
ابو كرم | السعوديه
تعبنا معاكم .. دخلنا . عادو ما دخلنا .. خلاص لعبتوا بعقولنا
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