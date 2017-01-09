مصرع عامل صرف الصحي اختناقاً بمديرية تبن بلحج
تبن " عدن الغد " خاص
قالت مصادر محلية بمديرية تبن ان عامل في الصرف الصحي لقى مصرعه اختناقا بغاز الميثان يوم الاثنين اثناء محاولته تصفية غرفة التفتيش الخاصة بأحد المنازل بمديرية تبن .
وقالت المصادر ان عامل الصرف الصحي ويدعى (الربوعي ) لقى مصرعه اثناء عملة في تصفية احدى غرف التفتيش التابعه لمنزل مواطن في منطقة صبر حيث ادى استنشاقه لغاز الميثان الى فقدانه الوعي ومفارقة الحياة على اثرها حيث نقل جثمانه الى مستشفى ابن خلدون بعد محاولات عديدة لإخراجه من غرفة التفتيش بحضور مدير امن المديرية العقيد سعيد مانع وأفراد الامن الذين حاولوا اخرج جثة العمل من غرفة التفتيش إلا ان عدم توفر الامكانيات والآليات في مثل هذه الظروف ساهمت في تأخر إخراج جثة عامل الصرف الصحي .
الجدير بالذكر ان مدينة صبر لا يوجد بها مشروع للصرف الصحي حيث اعتاد المواطنين على حفر بيارات كبيرة ومجمعات لاستقبال مياه الصرف الصحي من المنازل.
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