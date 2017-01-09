الميسري : لجان صرف الرواتب ستعاود عملها في عموم المحافظات ابتدأ من يوم الثلاثاء

1// أجزم ان الساحة الجنوبية بالعموم تعرف جيدا الشهيد المناضل عمر سعيد الصبيحي ، فالرجل قد صال وجال في ساحة
بقلم الرئيس علي ناصر محمد
ثمة اشياء أهم من السلطنة، والسلطة، والحكم، والنفوذ، والثروة. الوطن ... نعم الوطن
نجد انفسنا كل يوم امام مستجدات الفساد التي انتشر في عدن انتشار النار في الهشيم ذلك ان عدة عوامل تضافرت
لست أدري حقيقة ما هو التوصيف المناسب الذي يوسم علاقتنا كجنوبيين بالتحالف العربي في بعض جبهات القتال المشتعلة
رحم الله شهداء الجنوب .
يخوض الجنوبيون حربا شرسة في مواجهة قوى صنعاء شرعيتها ( حرب المؤامرات على الجنوب
بقلم : بشير الغلابي
بكل فخر واعتزاز وشموخ الأبطال الميامين كان القائد الجسور الوالد عمر سعيد الصبيحي القدوة
-الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا
أيضا ما فائدة الثورة
الاعلامي اليمني محمد جميح انزعج اليوم كثير من الانتصارات التي حققها ابنا الجنوب بإسناد التحالف
برزت أزمة السيولة النقدية مؤخراً نتيجة اختلال في الدورة النقدية، وقبلها كان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات
يشعر الكثير من الناس الآن بالإرهاق والقهر والتشكك بمنطق الإستمرار في هذا الوضع الحرج الدي يهددهم بالإختفاء.
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