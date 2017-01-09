الميسري : لجان صرف الرواتب ستعاود عملها في عموم المحافظات ابتدأ من يوم الثلاثاء

قال وزير الزراعة في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان لجان صرف المرتبات ستعاود عملها وصرف المرتبات ابتدأ من يوم الثلاثاء بعد توقف دام أيام .

وطمأن الميسري كافة العسكريين والمتقاعدين بان مرتباتهم ستصرف خلال الايام القادمة .

وأوضح الميسري ان سبب التوقف هو تنظيم عمل اللجان ودم بعضها وتصحيح عمل الاخرى منها .

* من رمزي الفضلي

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