كشفت مصادر سياسية لعدن الغد عن هوية الشخصية التي تقود جهود مكثفة لاقناع ميليشيا الحوثي بتسليم جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي وهو قائد اللواء الثالث حزم إلى ذويه عقب يومين على استشهاده .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان الشخصية التي تقوم بجهود الوساطة هي الشيخ احمد جريب الصبيحي وهو محافظ لحج المعين من قبل الحوثيين قبل اكثر من عام .

واكدت المصادر ان تأكيدات ان جثة الصبيحي ستسلم إلى جريب الذي يعتزم بدوره تسليمها إلى ذويه في عدن .

المزيد في أخبار وتقارير خبير في البحث الجنائي يشكك في واقعة مقتل العميد عمر سعيد الصبيحي شكك مسئول امني وخبير في جهاز البحث الجنائي بأبين في واقعة مقتل قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي . وقال العميد ناصر علي هادي وهو مدير امن سابق بمحافظة الميسري : لجان صرف الرواتب ستعاود عملها في عموم المحافظات ابتدأ من يوم الثلاثاء قال وزير الزراعة في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان لجان صرف المرتبات ستعاود عملها وصرف المرتبات ابتدأ من يوم الثلاثاء بعد توقف دام أيام . وطمأن الميسري كافة من هي الشخصية التي تقود جهود اقناع الحوثيين تسليم جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي ؟ كشفت مصادر سياسية لعدن الغد عن هوية الشخصية التي تقود جهود مكثفة لاقناع ميليشيا الحوثي بتسليم جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي وهو قائد اللواء الثالث حزم إلى ذويه عقب