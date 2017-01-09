من هي الشخصية التي تقود جهود اقناع الحوثيين تسليم جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي ؟
الاثنين 09 يناير 2017 06:23 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
كشفت مصادر سياسية لعدن الغد عن هوية الشخصية التي تقود جهود مكثفة لاقناع ميليشيا الحوثي بتسليم جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي وهو قائد اللواء الثالث حزم إلى ذويه عقب يومين على استشهاده .
وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان الشخصية التي تقوم بجهود الوساطة هي الشيخ احمد جريب الصبيحي وهو محافظ لحج المعين من قبل الحوثيين قبل اكثر من عام .
واكدت المصادر ان تأكيدات ان جثة الصبيحي ستسلم إلى جريب الذي يعتزم بدوره تسليمها إلى ذويه في عدن .
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