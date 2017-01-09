وفد الحوثيين المفاوض يصل إلى صنعاء

وصل وفد جماعة الحوثيين، المفاوض في مشاورات السلام اليمنية، ظهر اليوم، إلى صنعاء، قادمًا من العاصمة العمانية مسقط.

وكتب المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، ورئيس الوفد المفاوض، محمد عبدالسلام، على صفحته في تويتر: “بعون الله وتوفيقه وفضله وصلنا إلى صنعاء قادمين من مسقط بعد جولة من المشاورات واللقاءات مع المجتمع الدولي”.

ويرجح أن تكون مسقط، شهدت خلال الأيام الماضية، عقد لقاءات بين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الذي بدأ جولته الجديدة أخيرًا لإحياء الحل السياسي، بعد تعثر جولات المشاورات الماضية.

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن، اتهمت جماعة الحوثيين باستبعاد أي حل سياسي، قائلة إن طريق السلام في اليمن مسدود.

وقال الناطق باسم الحكومة المعترف بها دوليا، راجح بادي، في تصريحات صحافية سابقة، إن الحوثيين “ميليشيات مسلحة لا تعرف إلا لغة السلاح، ويريدون حكم اليمن بالقوة، وينفذون تعليمات طهران”.

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