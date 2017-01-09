بشرى المقطري : بعض الأمراض العصبوية الجنوبية مقرفة وتحتاج لتدخلات أطباء نفسيين
الاثنين 09 يناير 2017 03:39 مساءً
تعز((عدن الغد)) خاص:
تعز((عدن الغد)) خاص:
قالت السياسية اليمنية والكاتبة بشرى المقطري ان توصيفات بعض الجنوبيين للمعركة التي شهدتها منطقة ذوباب وباب المندب قبل يومين خاطئة منتقدة توصيف البعض للمعركة بأنها جنوبية .
ووجهت "المقطري" انتقادات حادة لكل من تحدث عن العميد الصبيحي حاصرا إياه على انه قيادي في المقاومة الجنوبية مؤكدة ان الصبيحي تمتع بإنسانية كبيرة .
وقالت المقطري على صفحتها بالفيس بوك :" بعض اﻻمراض العصبوية الجنوبية مقرفة وتحتاج لتدخﻻت أطباء نفسيين، حيث نعى أغلبية هؤﻻء جنوبية العقيد الصبيحي وإهداره حياته خلف حدود الجنوب ، فيما لم يكلفوا أنفسهم عبئ الالتفات ولو قليلا لإنسانيته
لهؤلاء ، مدنيون ومثقفون وشعراء وعوام، ﻻ يمكن ان تعيدوا تفصيل الانسانية على مقاس ضآلتكم ، لكن ..اذا لم تستح فاصنع ماشئت
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