بشرى المقطري : بعض الأمراض العصبوية الجنوبية مقرفة وتحتاج لتدخلات أطباء نفسيين

قالت السياسية اليمنية والكاتبة بشرى المقطري ان توصيفات بعض الجنوبيين للمعركة التي شهدتها منطقة ذوباب وباب المندب قبل يومين خاطئة منتقدة توصيف البعض للمعركة بأنها جنوبية .

ووجهت "المقطري" انتقادات حادة لكل من تحدث عن العميد الصبيحي حاصرا إياه على انه قيادي في المقاومة الجنوبية مؤكدة ان الصبيحي تمتع بإنسانية كبيرة .

وقالت المقطري على صفحتها بالفيس بوك :" بعض اﻻمراض العصبوية الجنوبية مقرفة وتحتاج لتدخﻻت أطباء نفسيين، حيث نعى أغلبية هؤﻻء جنوبية العقيد الصبيحي وإهداره حياته خلف حدود الجنوب ، فيما لم يكلفوا أنفسهم عبئ الالتفات ولو قليلا لإنسانيته

لهؤلاء ، مدنيون ومثقفون وشعراء وعوام، ﻻ يمكن ان تعيدوا تفصيل الانسانية على مقاس ضآلتكم ، لكن ..اذا لم تستح فاصنع ماشئت

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