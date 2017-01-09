في اليوم الثالث من الاضراب .. تعرض رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء لاعتداء وتهديد بالتصفية الجسدية

مع تواصل الإضراب الشامل لليوم الثالث على التوالي ، أكدت مصدر مسئول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم لمحاولة اعتداء وتهديد بالتصفية الجسدية.

واوضح المصدر بان الحادثة وقعت صباح اليوم أثناء قيام الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بزيارة إلى كليتي الاداب والعلوم مع عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للقاء اعضاء هيئة التدريس واللجان النقابة بالكليتين.

وقال المصدر بانه وأثناء الزيارة قام الدكتور محمد المأخذي رئيس الملتقى الاكاديمي التابع لجماعة الحوثي في الجامعة باعتراض الظاهري وزملاءه والاحتكاك معهم بالتهديد وطلب مغادرة مبنى كلية الآداب فورا.

مشيرا إلى ان الماخذي هدد رئيس النقابة واعضاءها بالتصفية في حالة عدم مغادرتهم محاولا الاعتداء المباشر على رئيس النقابة الدكتور الظاهري ، واشهار مسدسه الشخصي .

وأكد المصدر بأن تدخل عدد من اعضاء هيئة التدريس حال دون ذلك ، ليوجه المأخذي أحد مرافقيه بطلب تصفية الظاهري .

واشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت مع تواجد عدد من جنود الأمن الذين اكتفوا بوضع المتفرج دون تدخل ، في حين حاول احد الجنود اعتقال الظاهري لكن تدخل اعضاء هيئة التدريس المتواجدين منع ذلك.

وواصل المأخذي تهديداته اثناء مغادرة أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة بالتصفية الجسدية اذا عاودوا زيارة الكلية .

وقال المصدر بأن الاعتداء سبقه محاولة مضايقة وترصد من قبل الجنود لأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة منذ بداية الزيارة .

وتأتي هذه الحادثة الخطيرة مع تواصل الإضراب الشامل في جامعة صنعاء لليوم الثالث على التوالي بنجاح منقطع النظير والتزام كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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