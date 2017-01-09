قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني اثر انفجار لغم أرضي بالجوف

لقي عدد من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي مصرعهم اثر انفجار لغم ارضي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد .

وأشارت مصادر محلية الى أن لغماً أرضياً انفجر بمجموعة من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال محاولتهم التقدم باتجاه مديرية الغيل في الجوف، سقط على أثره عدد من القتلى والجرحى .

وتشهد مديرية الغيل بمحافظة الجوف مواجهات متقطعة بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق صالح من جهة وبين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية لحكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي .

المزيد في أخبار وتقارير وفد الحوثيين المفاوض يصل إلى صنعاء وصل وفد جماعة الحوثيين، المفاوض في مشاورات السلام اليمنية، ظهر اليوم، إلى صنعاء، قادمًا من العاصمة العمانية مسقط. وكتب المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، ورئيس الوفد بشرى المقطري : بعض الأمراض العصبوية الجنوبية مقرفة وتحتاج لتدخلات أطباء نفسيين قالت السياسية اليمنية والكاتبة بشرى المقطري ان توصيفات بعض الجنوبيين للمعركة التي شهدتها منطقة ذوباب وباب المندب قبل يومين خاطئة منتقدة توصيف البعض للمعركة في اليوم الثالث من الاضراب .. تعرض رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء لاعتداء وتهديد بالتصفية الجسدية مع تواصل الإضراب الشامل لليوم الثالث على التوالي ، أكدت مصدر مسئول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم لمحاولة اعتداء وتهديد بالتصفية