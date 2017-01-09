قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني اثر انفجار لغم أرضي بالجوف
الاثنين 09 يناير 2017 03:32 مساءً
خاص ((عدن الغد)) الجوف :
خاص ((عدن الغد)) الجوف :
لقي عدد من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي مصرعهم اثر انفجار لغم ارضي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد .
وأشارت مصادر محلية الى أن لغماً أرضياً انفجر بمجموعة من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال محاولتهم التقدم باتجاه مديرية الغيل في الجوف، سقط على أثره عدد من القتلى والجرحى .
وتشهد مديرية الغيل بمحافظة الجوف مواجهات متقطعة بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق صالح من جهة وبين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية لحكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي .
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