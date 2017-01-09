صورة وتعليق : كلمة مختصرة لمن يفهم !
كتب : محمد عبدالله الحسني
تقدمت قواتنا الجنوبية في جبهة باب المندب وذباب وتجاوزت لأول مره حدود الأراضي الجنوبية لتضرب في العمق .
وهذا يعتبر انجاز اذا حسبنا المدة الزمنية القصيرة للمعركة والتي لاتتجاوز 14 ساعة قدمنا فيها سبعة شُهدا ارتقت أرواحهم لبارئها ولكن وللأسف عندما علم بعض الجنوبيين المأزومين بهذا الخبر سنوا أقلامهم متخاذلين لنشر التخوين وبث الريبة والتشكيك في قياداتنا و عمل قادتنا.
نقول لهؤلاء هل رأيتم كاتب شمالي كتب عن معارك نهم و الفرضة وتبت العصيدة وجبال جالس وصح الجن والبعراره ؟
مايقارب العامين وهذه الجبهات الشمالية خاملة ولم تقم بأي أنجاز يذكر على الأرض ومع هذا نجد النُخب الشمالية من إِعلاميين ونشطاء وسياسيين يثنون على قادتهم وقيادتهم بل وصل الحال بهم ان شبهوهم بصلاح الدين الأيوبي و محمد الفاتح.
نصيحة لهؤلاء كونوا مناطقيين جنوبيين لدعم كل الجنوب ولاتكونوا جنوبيين مناطقيين يمزق شعب الجنوب .. لمن يفهم
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