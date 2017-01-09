مصدر : بدء وساطة لتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم عمر الصبيحي
الاثنين 09 يناير 2017 03:04 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر في قيادة المنطقة العسكرية الرابعةواخرى في المقاومة الجنوبية ان اتصالات بدأت يوم الاثنين بهدف اقناع الحوثيين بتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي بعد التأكد أنها باتت لدى الحوثيين .
وقال مصدر عسكري لـ"عدن الغد" ان عدد من القيادات بدأت عمليات وساطة لدى الحوثيين موضحة ان الحوثيين طالبوا بالافراج عن عشرات الاسرى مقابل تسليم الجثة .
وأوضح المصدر ان الوساطة لاتزال مستمرة .
تعليقات القراء
239359
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 09 يناير 2017
ناصح | الجنوب العربي
ماذا لو كان القتيل المقدشي ، هل سيحق للجنوبيين المطالبة بحثتهِ ؟؟؟ أم أن قبيلته ستطالب بها وستسلم لهم ، كون الإحتفاظ بها لا جدوى منه . الحرب القائمة ياناس بين قوات جنوبيه والجيش اليمني ، والواقع يقول أنَّ وحدة الغدر والمكر والخداع والخيانه والمكر والموت لم يعد لها وجود في الجنوب والحل الأمثل للجانبين وقف نزيف الدم والدمار وبشكل رسمي يُفك الإرتباط بين البلدين بوحدة 22مايو الفاشلة والبدء بمرحلةٍ جديدةٍ ينعم فيها الشعبان بالتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة ومحاسبة من يجب محاسبتهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمصالح الناس والوطن الذي يعيشون فبه ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر بعد .
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها