MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 09 يناير 2017 03:52 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مصدر : بدء وساطة لتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم عمر الصبيحي
أخبار وتقارير

مصدر : بدء وساطة لتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم عمر الصبيحي

الاثنين 09 يناير 2017 03:04 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر في قيادة المنطقة العسكرية الرابعةواخرى في المقاومة الجنوبية ان اتصالات بدأت يوم الاثنين بهدف اقناع الحوثيين بتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي بعد التأكد أنها باتت لدى الحوثيين .

وقال مصدر عسكري لـ"عدن الغد" ان عدد من القيادات بدأت عمليات وساطة لدى الحوثيين موضحة ان الحوثيين طالبوا بالافراج عن عشرات الاسرى مقابل تسليم الجثة .

وأوضح المصدر ان الوساطة لاتزال مستمرة . 


المزيد في أخبار وتقارير
وفد الحوثيين المفاوض يصل إلى صنعاء
وصل وفد جماعة الحوثيين، المفاوض في مشاورات السلام اليمنية، ظهر اليوم، إلى صنعاء، قادمًا من العاصمة العمانية مسقط. وكتب المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، ورئيس الوفد
بشرى المقطري : بعض الأمراض العصبوية الجنوبية مقرفة وتحتاج لتدخلات أطباء نفسيين
قالت السياسية اليمنية والكاتبة بشرى المقطري ان توصيفات بعض الجنوبيين للمعركة التي شهدتها منطقة ذوباب وباب المندب قبل يومين خاطئة منتقدة  توصيف البعض للمعركة
في اليوم الثالث من الاضراب .. تعرض رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء لاعتداء وتهديد بالتصفية الجسدية
مع تواصل الإضراب الشامل لليوم الثالث على التوالي ، أكدت مصدر مسئول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم لمحاولة اعتداء وتهديد بالتصفية


تعليقات القراء
239359
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 09 يناير 2017
ناصح | الجنوب العربي
ماذا لو كان القتيل المقدشي ، هل سيحق للجنوبيين المطالبة بحثتهِ ؟؟؟ أم أن قبيلته ستطالب بها وستسلم لهم ، كون الإحتفاظ بها لا جدوى منه . الحرب القائمة ياناس بين قوات جنوبيه والجيش اليمني ، والواقع يقول أنَّ وحدة الغدر والمكر والخداع والخيانه والمكر والموت لم يعد لها وجود في الجنوب والحل الأمثل للجانبين وقف نزيف الدم والدمار وبشكل رسمي يُفك الإرتباط بين البلدين بوحدة 22مايو الفاشلة والبدء بمرحلةٍ جديدةٍ ينعم فيها الشعبان بالتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة ومحاسبة من يجب محاسبتهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمصالح الناس والوطن الذي يعيشون فبه ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر بعد .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : اول تسجيل مرئي يظهر جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي
محمد جميح : معارك باب المندب تأكيد على واحدية اليمن
مصدر : جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي لدى الحوثيين
معارك قرب مضيق باب المندب و68 قتيلا في يومين
الريال اليمني يتراجع بشكل كبير أمام العملات الأجنبية
مقالات الرأي
  نجد انفسنا كل يوم امام مستجدات الفساد التي انتشر في عدن انتشار النار في الهشيم ذلك ان عدة عوامل تضافرت
لست أدري حقيقة ما هو التوصيف المناسب الذي يوسم علاقتنا كجنوبيين بالتحالف العربي في بعض جبهات القتال المشتعلة
رحم الله شهداء الجنوب . يخوض الجنوبيون حربا شرسة في مواجهة قوى صنعاء شرعيتها ( حرب المؤامرات على الجنوب
بقلم : بشير الغلابي بكل فخر واعتزاز وشموخ الأبطال الميامين كان القائد الجسور الوالد عمر سعيد الصبيحي القدوة
-الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا أيضا ما فائدة الثورة
   الاعلامي اليمني محمد جميح انزعج اليوم كثير من الانتصارات التي حققها ابنا الجنوب بإسناد التحالف
برزت أزمة السيولة النقدية مؤخراً نتيجة اختلال في الدورة النقدية، وقبلها كان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات
يشعر الكثير من الناس الآن بالإرهاق والقهر والتشكك بمنطق الإستمرار في هذا الوضع الحرج الدي يهددهم بالإختفاء.
(إلى شباب الجنوب الذين يراد جرهم بعيدا عن واقع ومحنة قضيتهم ).. بدلا من الذهاب بعيدا إلى جزيرة  سقطرى التي
قبل بضعة أيام توقفت صحيفة " السفير " اللبنانية وبعيد مسيرة صحافية دامت 43 عاما ، ودعت الصحيفة قراءها ومتابعيها
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك التخرج دكتورة إنتصار
مبارك الزفاف
وفيات
البقاء لله
المجلس السياسي الأعلى للجالية الجنوبية بالمملكة والخليج ينعي استشهاد القائد الميداني العميد عمر سعيد الصبيحي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017