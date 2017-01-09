مصدر : بدء وساطة لتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم عمر الصبيحي

قالت مصادر في قيادة المنطقة العسكرية الرابعةواخرى في المقاومة الجنوبية ان اتصالات بدأت يوم الاثنين بهدف اقناع الحوثيين بتسليم جثة قائد اللواء ثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي بعد التأكد أنها باتت لدى الحوثيين .

وقال مصدر عسكري لـ"عدن الغد" ان عدد من القيادات بدأت عمليات وساطة لدى الحوثيين موضحة ان الحوثيين طالبوا بالافراج عن عشرات الاسرى مقابل تسليم الجثة .

وأوضح المصدر ان الوساطة لاتزال مستمرة .

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