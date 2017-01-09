مندوبي المؤسسات الحكومية يحملوا مدير البنك ونائبه مسؤولية تأخير صرف الرواتب للموظفين

قال مندوبي المؤسسات الحكومية لدى البنك المركزي اليمني فرع عدن ان مدير البنك ونائبه هم من يماطل في التوقيع على الشيكات الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، وهو ما أدى الى تأخر صرف الرواتب للموظفين .

وأكد مندوبي المؤسسات حضورهم اليومي الى البنك المركزي ولأيام عدة لاستلام الشيكات ولكنهم يفاجئوا بعدم توقيع الشيكات من قبل مدير البنك المركزي ونائبه، تحت حجة تغيب المدير ونائبه عن الحضور او انشغالهم باجتماعات خارج مقر البنك .

وانعكس تأخر صرف الرواتب للموظفين الحكوميين سلبا على حياتهم الخاصة حيث يعتمد الآلاف من الموظفين في عدن على المرتبات الحكومية في معيشتهم .