مقاتلات التحالف العربي تكثف غارتها على مواقع وتجمعات الحوثيين في صعدة

كثفت مقاتلات التحالف العربي غارتها الجوية على مواقع الحوثيين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين (242) كم شمال صنعاء، حيث شنت مقاتلات التحالف نحو 18 غارة جوية على مواقع متفرقة للحوثيين منذ ليل أمس.

وأفاد سكان محليون، بأن 6 غارات جوية استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة صعدة، في حين استهدفت نحو 12 غارة جوية مناطق آل مجدع والثعبان والسداد بمديرية باقم.

وبحسب المصادر لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء محافظة صعدة بشكل مكثف في حين لم تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وفي وقت سابق صرح هادي طرشان، محافظ صعدة المعين من قبل الحكومة الشرعية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في صعدة والتقدم باتجاه مركز المحافظة أيضا مستمر والتقهقر من الحوثيين مستمر .