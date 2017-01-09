MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 09 يناير 2017 02:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير معارك قرب مضيق باب المندب و68 قتيلا في يومين
أخبار وتقارير

معارك قرب مضيق باب المندب و68 قتيلا في يومين

الاثنين 09 يناير 2017 01:18 مساءً
عدن ((متابعات)) أ ف ب :

تدور حالياً معارك شرسة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث قتل 68 متمردا وجنديا في يومين، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي سيطرت السبت على منطقة ذباب التي تبعد 30 كلم من باب المندب تحاول استعادة السيطرة على معسكر مهم مجاور كانت دخلته السبت.

ويقع معسكر العمري في منطقة جبلية تشرف على الطريق الساحلية التي تربط بين باب المندب وذباب، وتوصل إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال متحدث عسكري حكومي إن المتمردين وحلفاءهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح اطلقوا الأحد على ذباب صاروخين بالستيين اعترضهما الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة الرياض.

وأضاف أن تقدم القوات شمال ذباب ابطأته الألغام التي زرعها المتمردون.

وقال العقيد عبد العزيز المجيدي من القوات الحكومية لفرانس برس إن 13 جنديا بينهم ضابط قضوا في معارك منذ السبت.

كذلك قتل 55 متمردا وأصيب 72 في يومين بحسب مصادر عسكرية، الأمر الذي أكدته مصادر طبية في المستشفى العسكري ومستشفى مدني عام نقل إليه القتلى والجرحى.

والسبت، قتل 11 متمردا وسبعة مدنيين في المعارك التي تندرج في إطار عملية واسعة تنفذها القوات الحكومية بدعم قوات التحالف العربي.

وتهدف هذه العملية التي يشارك فيها طيران التحالف وبحريته إلى استعادة ذباب ثم مدينة المخاء الساحلية قبل التقدم نحو الحديدة ثم منطقة ميدي غير البعيدة من الحدود السعودية، بحسب مصادر عسكرية متطابقة.

وكانت القوات الحكومية سيطرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 على باب المندب قبل أن يسيطر المتمردون في شباط / فبراير 2016 على مناطق مجاورة للمضيق بينها ذباب.

وأسفر النزاع في اليمن عن أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح منذ آذار/مارس 2015، وفق الأمم المتحدة.


المزيد في أخبار وتقارير
شيخ قبلي من حاشد : في 1994 أفتى علماء الشمال بكفر هيثم قاسم طاهر لكنه عاد اليوم مقاتلاً فيما فروا هم إلى انقرة واسطنبول
قال شيخ قبلي بارز من شمال اليمن ان رجال دين وعلماء ومشائخ افتوا في العام 1994 بكفر وزير الدفاع الجنوبي السابق هيثم قاسم طاهر لكنه عاد اليوم ليثبت انه هو من قاتل دفاعا
مندوبي المؤسسات الحكومية يحملوا مدير البنك ونائبه مسؤولية تأخير صرف الرواتب للموظفين
قال مندوبي المؤسسات الحكومية لدى البنك المركزي اليمني فرع عدن ان مدير البنك ونائبه هم من يماطل في التوقيع على الشيكات الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، وهو ما أدى
ناشط حقوقي جنوبي : تشكيل لجنة شئون الأسرى يمثل تعاملاً صائباً مع قضايا الوطن وهمومه
أشاد الناشط الحقوقي عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) القاضي أنيس جمعان بتشكيل لجنة لشئون الأسرى الجنوبيين باعتبار قضية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : اول تسجيل مرئي يظهر جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي
محمد جميح : معارك باب المندب تأكيد على واحدية اليمن
مصدر : جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي لدى الحوثيين
الريال اليمني يتراجع بشكل كبير أمام العملات الأجنبية
معارك قرب مضيق باب المندب و68 قتيلا في يومين
مقالات الرأي
  نجد انفسنا كل يوم امام مستجدات الفساد التي انتشر في عدن انتشار النار في الهشيم ذلك ان عدة عوامل تضافرت
لست أدري حقيقة ما هو التوصيف المناسب الذي يوسم علاقتنا كجنوبيين بالتحالف العربي في بعض جبهات القتال المشتعلة
رحم الله شهداء الجنوب . يخوض الجنوبيون حربا شرسة في مواجهة قوى صنعاء شرعيتها ( حرب المؤامرات على الجنوب
بقلم : بشير الغلابي بكل فخر واعتزاز وشموخ الأبطال الميامين كان القائد الجسور الوالد عمر سعيد الصبيحي القدوة
-الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا أيضا ما فائدة الثورة
   الاعلامي اليمني محمد جميح انزعج اليوم كثير من الانتصارات التي حققها ابنا الجنوب بإسناد التحالف
برزت أزمة السيولة النقدية مؤخراً نتيجة اختلال في الدورة النقدية، وقبلها كان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات
يشعر الكثير من الناس الآن بالإرهاق والقهر والتشكك بمنطق الإستمرار في هذا الوضع الحرج الدي يهددهم بالإختفاء.
(إلى شباب الجنوب الذين يراد جرهم بعيدا عن واقع ومحنة قضيتهم ).. بدلا من الذهاب بعيدا إلى جزيرة  سقطرى التي
قبل بضعة أيام توقفت صحيفة " السفير " اللبنانية وبعيد مسيرة صحافية دامت 43 عاما ، ودعت الصحيفة قراءها ومتابعيها
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك التخرج دكتورة إنتصار
مبارك الزفاف
وفيات
المجلس السياسي الأعلى للجالية الجنوبية بالمملكة والخليج ينعي استشهاد القائد الميداني العميد عمر سعيد الصبيحي
الحزب الاشتراكي اليمني ينعي الشهيد عمر سعيد الصبيحي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017