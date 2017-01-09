قال سكان محليون بعدد من مديريات محافظة ابين انهم باتوا يتخوفون من انهيار مفاجئ لتجربة الحزام الامني بالمحافظة وذلك عقب أشهر من بد الحملة الامنية في المحافظة .

وقال عدد من السكان لعدن الغد ان عدد من نقاط التفتيش اخليت من جنودها خلال الايام القليلة الماضية دون ان تتحرك قيادة الجهاز الامني .

ويطالب الجنود بصرف مرتبات قالوا أنها متوقفة منذ أشهر .

وتصاعدت خلال الايام الماضية حدة أعمال التفجيرات في محافظة ابين .

ويتخوف الاهالي من عودة سيطرة الجماعات المسلحة على المحافظة .

المزيد في أخبار وتقارير تزايد المخاوف من انهيار تجربة الحزام الامني بأبين قال سكان محليون بعدد من مديريات محافظة ابين انهم باتوا يتخوفون من انهيار مفاجئ لتجربة الحزام الامني بالمحافظة وذلك عقب أشهر من بد الحملة الامنية في المحافظة . وقال النجم اليمني حاميم يفوز بالمركز الاول في المسابقة العربية للأمم المتحدة للسلام يواصل النجم اليمني المعروف الدكتور / انور حاميم تألقه على الصعيد العربي كعادته في مختلف المجالات وبتفوق واضح فاز الرائع أنور حاميم بن سليم بالمركز مقتل قيادي في القاعدة بغارة جوية بالبيضاء قال سكان محليون وشهود عيان ان غارة جوية اودت بحياة قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء . ووقعت الغارة الجوية يوم الاحد واستهدفت مركبة كان على متنها عبدالغني