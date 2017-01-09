تزايد المخاوف من انهيار تجربة الحزام الامني بأبين
الاثنين 09 يناير 2017 11:03 صباحاً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
قال سكان محليون بعدد من مديريات محافظة ابين انهم باتوا يتخوفون من انهيار مفاجئ لتجربة الحزام الامني بالمحافظة وذلك عقب أشهر من بد الحملة الامنية في المحافظة .
وقال عدد من السكان لعدن الغد ان عدد من نقاط التفتيش اخليت من جنودها خلال الايام القليلة الماضية دون ان تتحرك قيادة الجهاز الامني .
ويطالب الجنود بصرف مرتبات قالوا أنها متوقفة منذ أشهر .
وتصاعدت خلال الايام الماضية حدة أعمال التفجيرات في محافظة ابين .
ويتخوف الاهالي من عودة سيطرة الجماعات المسلحة على المحافظة .
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