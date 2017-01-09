النجم اليمني حاميم يفوز بالمركز الاول في المسابقة العربية للأمم المتحدة للسلام

يواصل النجم اليمني المعروف الدكتور / انور حاميم تألقه على الصعيد العربي كعادته في مختلف المجالات وبتفوق واضح فاز الرائع أنور حاميم بن سليم بالمركز الاول في المسابقة العربية التي اقيمت برعاية وتنظيم منظمة الامم المتحدة في مكتبها الإقليمي بمملكة البحرين عن السلام والاستدامة شارك فيها 12 دولة عربية و 118 متسابق من مختلف الدول وجرت في مبنى الامم المتحدة برعاية ودعم سمو الشيخ عبدالله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية وسعادة المندوب السامي سفير الامم المتحدة .

وفي نهاية المسابقة تم الاعلان عن فوز المتألق اليمني/ انور حاميم بالمركز الاول بمشاركته تحت عنوان (الابتكار أم الاندثار ).

وكانت المسابقة العربية قد بدأت منذ اربعة اشهر ومرت بعدة مراحل خضع المتسابقون فيها لعدة معايير منها قوة الكلمة والموضوع ومهارات الالقاء والتحدث.

الجدير بالذكر ان النجم حاميم قد حاز على عدة جوائز في التميز والتنمية البشرية

وهو مقيم في دولة المتحدة

ويعمل كمستشار ومحاضر في التنمية البشرية والابداع والابتكار

متابعة/ محمد احمد النعماني

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