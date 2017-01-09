مقتل قيادي في القاعدة بغارة جوية بالبيضاء
الاثنين 09 يناير 2017 10:49 صباحاً
البيضاء ((عدن الغد)) خاص:
البيضاء ((عدن الغد)) خاص:
قال سكان محليون وشهود عيان ان غارة جوية اودت بحياة قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء .
ووقعت الغارة الجوية يوم الاحد واستهدفت مركبة كان على متنها عبدالغني الرصاص .
وبحسب الشهود فقد دمرت الغارة السيارة التي كانت تسير بمنطقة نائية بمديرية مسورة .
وتعاظمت الغارات الامريكية بمحافظة البيضاء خلال الاسابيع الماضية حيث يتزايد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة .
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