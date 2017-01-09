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أخبار وتقارير

مقتل قيادي في القاعدة بغارة جوية بالبيضاء

الاثنين 09 يناير 2017 10:49 صباحاً
البيضاء ((عدن الغد)) خاص:

قال سكان محليون وشهود عيان ان غارة جوية اودت بحياة قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء .

ووقعت الغارة الجوية يوم الاحد واستهدفت مركبة كان على متنها عبدالغني الرصاص .

وبحسب الشهود فقد دمرت الغارة السيارة التي كانت تسير بمنطقة نائية بمديرية مسورة .

وتعاظمت الغارات الامريكية بمحافظة البيضاء خلال الاسابيع الماضية حيث يتزايد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة .

 


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مقتل قيادي في القاعدة بغارة جوية بالبيضاء
قال سكان محليون وشهود عيان ان غارة جوية اودت بحياة قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء . ووقعت الغارة الجوية يوم الاحد واستهدفت مركبة كان على متنها عبدالغني




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