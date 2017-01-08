الخدمة المدنية تصدر تعميما بموافاتها بكشوفات مرتبات ديسمبر

مقالات الرأي

بشير الغلابي وترجل القائد المغوار ( أبا وضاح ) بقلم : بشير الغلابي بكل فخر واعتزاز وشموخ الأبطال الميامين كان القائد الجسور الوالد عمر سعيد الصبيحي القدوة

م.جمال باهرمز يا ابناء الجنوب حانت لحظة المقايضة السياسية! -الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا أيضا ما فائدة الثورة

م.جمال باهرمز يا ابناء الجنوب حانت لحظة المقايضة السياسية -الحقيقة الساطعة انه لا يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحيات بموارد تهدر وابطال يستشهدوا أيضا ما فائدة الثورة

يحيى غالب الشعيبي جميح.. لن تستفزنا بثقافة منهج الشيعة وسيدقطب! الاعلامي اليمني محمد جميح انزعج اليوم كثير من الانتصارات التي حققها ابنا الجنوب بإسناد التحالف

مساعد القطيبي هل حقاً ستنتهي أزمة السيولة النقدية؟ برزت أزمة السيولة النقدية مؤخراً نتيجة اختلال في الدورة النقدية، وقبلها كان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات

عفيف السيد عبدالله في إنتظار صحوة اليسار يشعر الكثير من الناس الآن بالإرهاق والقهر والتشكك بمنطق الإستمرار في هذا الوضع الحرج الدي يهددهم بالإختفاء.

عبد الكريم سالم السعدي جزيرة (معاشيق) اقرب واجدى من جزيرة (سقطرى) !!! (إلى شباب الجنوب الذين يراد جرهم بعيدا عن واقع ومحنة قضيتهم ).. بدلا من الذهاب بعيدا إلى جزيرة سقطرى التي

محمد علي محسن لبنان بلا السفير !! قبل بضعة أيام توقفت صحيفة " السفير " اللبنانية وبعيد مسيرة صحافية دامت 43 عاما ، ودعت الصحيفة قراءها ومتابعيها

عبدالله الكودي الحامل السياسي الجنوبي في الآونه الاخيرة كثر الحديث عن الحامل السياسي الجنوبي أو المكون السياسي ... وتنوعت الإجتهادات والرؤى من