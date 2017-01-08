المحافظ الخبجي يقدم العزاء في منزل الشهيد القائد العميد عمر سعيد الصبيحي
عدن (عدن الغد) خاص:
قدم محافظ محافظة لحج، الدكتور ناصر الخبجي، عصر يوم الاحد، واجب العزاء في منزل الشهيد القائد عمر سعيد الصبيحي.
وزار المحافظ الخبجي، منزل الشهيد، والتقى بنجله الشيخ وضاح عمر سعيد الصبيحي، وعدد من اولاد وأقرباء الشهيد، حيث اجريت خلال زيارة التعزية، اتصالات حول آخر مستجدات الوضع في الجبهة التي استشهد فيها، وما توصل اليه رفقاء الشهيد خلال بحثهم عن جثته التي لا تزال وعدد من جثث مرافقيه لم تستخرج بعد.
وخلال العزاء، أكد المحافظ الخبجي، وقوفه وكافة السلطة المحلية وابناء لحج عامة، الى جانب اسرة الشهيد، مؤكدا ان الشهيد القائد عمر الصبيحي، هو شهيد الجميع، وشكل استشهاده خسارة لعامة ابناء الوطن.
وقال، ان استشهاد العميد الصبيحي، يشكل خسارة كبيرة للوطن، وأمر جلل، مؤكدا ان الشهيد كان احد ابرز قيادات الثورة الجنوبية، وسطر خلال مراحل حياته، مواقف مشرفة، ستضل مفخرة لأولاد وأقرباء الشهيد، وكافة ابناء الوطن، وسنبقى على عهدهم ودربهم سائرون.
من جهته، شكر الشيخ وضاح الصبيحي، وأقرباء الشهيد، زيارة المحافظ الخبجي، لمنزل الشهيد ومواساتهم، والوقوف الى جانبهم.
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