عاجل : اول تسجيل مرئي يظهر جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي

يشعر الكثير من الناس الآن بالإرهاق والقهر والتشكك بمنطق الإستمرار في هذا الوضع الحرج الدي يهددهم بالإختفاء.
(إلى شباب الجنوب الذين يراد جرهم بعيدا عن واقع ومحنة قضيتهم ).. بدلا من الذهاب بعيدا إلى جزيرة سقطرى التي
قبل بضعة أيام توقفت صحيفة " السفير " اللبنانية وبعيد مسيرة صحافية دامت 43 عاما ، ودعت الصحيفة قراءها ومتابعيها
في الآونه الاخيرة كثر الحديث عن الحامل السياسي الجنوبي أو المكون السياسي ... وتنوعت الإجتهادات والرؤى من
عزيزي الكلب ما عهدناك الا وفياً وهم الخونة
هزتني صورة رأيتها في المواقع لكلب حزين طفرت من عينيه دمعتان
اهداء الى ارواح اصدقاء الشجاعة والشهامة والمرؤة والرجولة والوطنية الشهيدين : عمر سعيد الصبيحي وفرسان ابو
سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماع وعلى وجه الخصوص
استشهد اليوم في معركة تطهير منطقة جنوب / شرق ساحل البحر الاحمر وفي منطقة "ذو باب" بالقرب من باب المندب على وجه
فساد المشروع الانقلابي لم يعد خافيا على أحد ، وتعود المراحل الأولى لظهوره وتطوره ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم
كنت عظيما ٱيها الفارس في كل ساحات النضال الوطني السلمي لأبناء الجنوب و أحد من أسسوا وبشرف السبق والإقدام في
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