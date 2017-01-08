الخبجي يطلع على حجم الأضرار التي تعرض لها البنك المركزي والمجمع القضائي ومكتب المالية

محافظ لحج اثناء اطلاعه خلال الزيارة على حجم الاضرار التي تعرضت لها عدد من المباني الحكومية

أطلع محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي يوم الاحد على حجم الاضرار التي تعرضت لها المنشئات الحكومية بعاصمة المحافظة وخاصة مبنى فرع البنك المركزي والمجمع القضائي ومكتب المالية .

وخلال الزيارة التفقدية التي رافق فيها المحافظ الخبجي الاخ عوض بن عوض الصلاحي نائب المحافظ اطلع على حجم الاضرار التي تعرضت لها المباني ألثلاثة اثنا الحرب التي شنتها مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح وشملت محافظة لحج، وقضت على البنية التحتية في المحافظة.

وتنقل المحافظ ونائبة في اقسام وغرف ألمباني ألثلاثة التي تعرضت للخراب ألكبير متعهدين بالسعي لإعادة تأهيل تلك ألمباني وإصلاح ما خربته الايادي الاثمة.

وأكد المحافظ ونائبة ان عجلة التنمية انطلقت في لحج ولن تتوقف إلا بإعادة كل مرافق الدولة للعمل في مبانيها بأحسن مما كانت مؤكدين ان مباني البنك والمالية والمجمع القضائي، مباني مهمة ويجب ان تعود للعمل ولن نألو جهدا في اعادتها وإنعاشها مشيرين انه سيتم تشكيل لجنة هندسية لتقدير تكاليف الترميم، خاصة بالبنك المركزي الذي يحتاج الى ترميم وتشطيبات اعتيادية .

الجدير بالذكر ان المباني الحكومية بعاصمة المحافظة تعرضت للتدمير والتخريب اثناء الحرب وبعدها حيث استهدفت جماعات مسلحة تفجير المجمع القضائي ونهب البنك المركزي ومكتب المالية بالمحافظة وهو ما ادى الى حدوث شلل تام في عمل المحافظة وقيادة السلطة المحلية بعد تحرير المدينه من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح وهو ما دفع قيادة المحافظة الى تحويل مبنى مكتب الصحة والمعهد الصحي الى مجمعات حكومية للعديد من المرافق فيما البنك المركزي فرع لحج ومكتب المالية نقلوا الى عدن فيما تسع السلطة المحلية لإعادة هذه المرافق الهامة لعاصمة المحافظة.