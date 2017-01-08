MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 08 يناير 2017 06:40 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الريال اليمني يتراجع بشكل كبير أمام العملات الأجنبية
أخبار وتقارير

الريال اليمني يتراجع بشكل كبير أمام العملات الأجنبية

الأحد 08 يناير 2017 05:51 مساءً
إرم نيوز ((متابعات)) :

شهدت العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين تراجعًا بشكل كبير، ما ينذر بكارثة اقتصادية محققة إن لم يتم تداركها، لاسيما عقب وصول أموال حكومية ضخمة إلى البنك المركزي في عدن يوم الجمعة.

وقال مواطنون في تصريحات متفرقة لـ “إرم نيوز” إن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ارتفعت، منذ يوم الخميس، حتى بات سعر صرف الدولار الواحد يساوي 320 ريالًا يمنيًا، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على السلع الضرورية والكماليات.

ووصلت يوم الجمعة دفعة من الأموال الحكومية التي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات الروسية ، وبحسب مصادر حكومية فإن المبلغ الذي وصل إلى البنك المركزي في عدن يقدر بمائتي مليار ريال يمني، فيما أعلنت الحكومة اليمنية على الفور انتهاء أزمة السيولة النقدية في البلاد، ووعدت بصرف رواتب كافة الموظفين في جميع المحافظات دون استثناء.

وقال المحلل الاقتصادي اليمني مساعد القطيبي في حديث خاص لـ “إرم نيوز”، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة، ويجب على البنك المركزي والحكومة الشرعية تدارك ذلك سريعًا، مشيرًا إلى أن وصول كميات كبيرة من العملة المحلية ينذر بتضخم قادم.

وأضاف القطيبي أنه “لو زاد العرض النقدي من العملة سوف يؤدي إلى انخفاض سعرها، وبالتالي فإن إصدار النقود الجديدة خيار اقتصادي لا تلجأ له الحكومات إلا في حالات الضرورة، كوضع حكومتنا تمامًا”.

ولفت إلى أن إصدار كميات جديدة من العملة في ظل ثبات أو تدهور حجم الناتج المحلي والناتج القومي للبلد سوف يؤدي إلى انخفاض وتدهور في قيمة العملة المحلية.

وحول الحلول التي يجب أن تتداركها الحكومة سريعًا، قال القطيبي إنه يبدو بأن الحكومة حاليًا ليس بمقدورها عمل أية معالجات حقيقية لهذه المشكلة، ولذا يتطلب من دول التحالف والدول المانحة رفد البنك المركزي في عدن بكميات كبيرة من الاحتياطيات من العملة الأجنبية.

واختتم حديثه بالقول: “في حال تم دعم البنك المركزي في عدن بمنح مالية من العملة الصعبة فإن ذلك سيخفف من حدة ارتفاعات أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، وهذا ما يجب عمله فورًا دون تأخير”.


المزيد في أخبار وتقارير
قبائل الصبيحة تعلن حالة الاستنفار و تزحف باتجاه كهبوب
قالت مصادر محلية بمديرية طور الباحة بلحج  ان قوة كبيرة من قبائل الصبيحة تحركت باتجاه جبهة كهبوب بمديرية المضاربة وراس العاره  بقيادة القيادي في المقاومة حمدي
محمد علي احمد ينعي الشهيد العميد البطل عمر سعيد الصبيحي واسر شهداء منطقة ذباب باب المندب
نعى محمد علي احمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الشهيد عمر العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث، وجاء في النعي :   بسم الله الرحمن الرحيم  ببالغ الاسىء
الإجتماع الموسع لسكرتارية النقابات العامة والمكتب التنفيذي بعدن يقر رفع الانتهاكات التي تعرض لها الاتحاد ونقاباته العامة
أقر الإجتماع  الموسع المنعقد صباح  الأحد بمبنى الاتحاد  العام للنقابات برئاسة الأخ/ عثمان  رئيس الاتحاد بعدن والذي  ضم سكرتارية النقابات العامة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مقاتل جنوبي يروي قصة استشهاد العميد عمر الصبيحي بجبهة كهبوب ويكشف عن واقعة (خذلان)
قنوات يمنية تحاول سرقة انتصارات المقاومة الجنوبية بذوباب وباب المندب
آلو..معك فرج سالمين!!
قائد المنطقة الرابعة يعزي أسرة الشهيد عمر الصبيحي وقناصة حوثيون يمنعون استخراج جثته من موقع المعركة
مصدر ميداني : جثة قائد اللواء الثالث حزم لاتزال عالقة بين طرفي المواجهات غرب ذوباب
مقالات الرأي
يشعر الكثير من الناس الآن بالإرهاق والقهر والتشكك بمنطق الإستمرار في هذا الوضع الحرج الدي يهددهم بالإختفاء.
(إلى شباب الجنوب الذين يراد جرهم بعيدا عن واقع ومحنة قضيتهم ).. بدلا من الذهاب بعيدا إلى جزيرة  سقطرى التي
قبل بضعة أيام توقفت صحيفة " السفير " اللبنانية وبعيد مسيرة صحافية دامت 43 عاما ، ودعت الصحيفة قراءها ومتابعيها
في الآونه الاخيرة كثر الحديث عن الحامل السياسي الجنوبي أو المكون السياسي ... وتنوعت الإجتهادات والرؤى من
عزيزي الكلب ما عهدناك الا وفياً وهم الخونة هزتني صورة رأيتها في المواقع لكلب حزين طفرت من عينيه دمعتان
اهداء الى ارواح اصدقاء الشجاعة والشهامة والمرؤة والرجولة والوطنية الشهيدين : عمر سعيد الصبيحي وفرسان ابو
سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماع وعلى وجه الخصوص
استشهد اليوم في معركة تطهير منطقة جنوب / شرق ساحل البحر الاحمر وفي منطقة "ذو باب" بالقرب من باب المندب على وجه
فساد المشروع الانقلابي لم يعد خافيا على أحد ، وتعود المراحل الأولى لظهوره وتطوره ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم
كنت عظيما ٱيها الفارس في كل ساحات النضال الوطني السلمي لأبناء الجنوب و أحد من أسسوا وبشرف السبق والإقدام في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الزفاف
أفراح آل السقاف " الصنمبل " بسيئون
وفيات
المجلس السياسي الأعلى للجالية الجنوبية بالمملكة والخليج ينعي استشهاد القائد الميداني العميد عمر سعيد الصبيحي
الحزب الاشتراكي اليمني ينعي الشهيد عمر سعيد الصبيحي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017