الكلاب في عدن تتحول إلى قطعان جائلة

كلاب ضالة بمديرية المنصورة بعدن قبل يومين -عدن الغد

قال سكان محليون يقطنون مديريات عدة بعدن ان الكلاب تحولت خلال الاشهر الماضية في المدينة إلى مايشبه القطعان الجائلة وسط الاحياء والحواري .

واكد متحدثون من الاهالي في احاديث لصحيفة "عدن الغد" انهم باتوا يشاهدون عشرات الكلاب وهي تمر بالاحياء بما يشبه القطعان وبصورة جماعية .

وقال ساكنون بعدد من الاحياء ان هذه الكلاب الضالة باتت تهدد حياة الناس في عدن بشكل كبير داعيا إلى تنظيم حملة للتخلص منها .

وانتشرت الكلاب الضالة في المدينة خلال الاشهر الماضية بصورة تدعو للفزع حيث يتوجه الالاف من الاطفال المدارس صباح كل يوم الأمر الذي يتهدد حياتهم بالخطر في ظل وجود هذا الكم الهائل من الكلاب.