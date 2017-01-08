أكد اللواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي ، أن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.

وأضاف اللواء عسيري ، في مداخلة له مع قناة “العربية” ، أن الجيش اليمني مازال يحق تقدماً على كافة الجبهات في اليمن.

وتابع قائلاً: “عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته”. وأكد عسيري أن إيران جاهرت علناً بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير عسيري: جيش اليمن يحقق تقدماً على كل الجبهات أكد اللواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي ، أن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.وأضاف العميد عمر الصبيحي.. تفاصيل نهاية رجل شجاع من أعلى التلال القريبة لجبل “خمسة قرون”، شرقي باب المندب، أدرك أحد قناصة الحوثيين أن فداحة الخسائر التي تلقونها في جبهة كهبوب، غربي لحج، المطلة على باب الأمم المتحدة تتجاوز هادي وتتعامل مع حكومة الحوثيين استلم وزير الخارجية في حكومة صنعاء أوراق اعتماد ممثل جديد للأمم المتحدة باليمن في تطور جديد يعتبر تجاوزا واضحا لاعترافها بالحكومة الشرعية. وبحسب موقع روسيا اليوم