MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 08 يناير 2017 11:06 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الأمم المتحدة تتجاوز هادي وتتعامل مع حكومة الحوثيين
أخبار وتقارير

الأمم المتحدة تتجاوز هادي وتتعامل مع حكومة الحوثيين

الأحد 08 يناير 2017 10:14 صباحاً
روسيا اليوم ((متابعات)) :

استلم وزير الخارجية في حكومة صنعاء أوراق اعتماد ممثل جديد للأمم المتحدة باليمن في تطور جديد يعتبر تجاوزا واضحا لاعترافها بالحكومة الشرعية.

وبحسب موقع روسيا اليوم ، فقد تسلم وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ" هشام شرف عبدالله الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني أوراق ترشيح الممثل المقيم للبرنامج لدى اليمن، خلال لقائه القائم بأعمال مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن أدهم مسلم.

ويرى البعض أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تناقضات تتعامل بها الأمم المتحدة مع الأزمة السياسية في اليمن حيث تعتمد عدة تقارير متناقضة من الحوثيين وصالح في صنعاء في الوقت الذي تقول فيه إنها لا تعترف إلا بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

يذكر أن الأمم المتحدة تعترف بالحكومة اليمنية الموجودة في عدن التي اتخذتها عاصمة مؤقتة، ولا تعترف بحكومة "الإنقاذ الوطني" التي تم تشكيلها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من قبل "أنصار الله" وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام.

من جهة أخرى بحث وزير النقل في حكومة الحوثيين زكريا الشامي خلال لقائه بصنعاء ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن أدهم مسلم، الدعم الذي سيقدمه البرنامج لإعادة تأهيل ميناء الحديدة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية ترميم بعض ما دمر بسبب قصف التحالف فضلا عن صيانة الطرق والجسور بين صنعاء والحديدة، كما استعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه عملية نقل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للمحافظات خاصة محافظة تعز، بحسب وكالة سبأ للأنباء.

ودعا الشامي كافة المنظمات والمجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى رفع الحظر عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي.


المزيد في أخبار وتقارير
عسيري: جيش اليمن يحقق تقدماً على كل الجبهات
أكد اللواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي ، أن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.وأضاف
العميد عمر الصبيحي.. تفاصيل نهاية رجل شجاع
  من أعلى التلال القريبة لجبل “خمسة قرون”، شرقي باب المندب، أدرك أحد قناصة الحوثيين أن فداحة الخسائر التي تلقونها في جبهة كهبوب، غربي لحج، المطلة على باب
الأمم المتحدة تتجاوز هادي وتتعامل مع حكومة الحوثيين
استلم وزير الخارجية في حكومة صنعاء أوراق اعتماد ممثل جديد للأمم المتحدة باليمن في تطور جديد يعتبر تجاوزا واضحا لاعترافها بالحكومة الشرعية. وبحسب موقع روسيا اليوم




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : استشهاد قائد عسكري جنوبي بارز بمعارك باب المندب
حصري -مسئول حكومي : جزء من المبالغ التي طبعت في روسيا ستذهب إلى صنعاء
قنوات يمنية تحاول سرقة انتصارات المقاومة الجنوبية بذوباب وباب المندب
مقاتلون جنوبيون : عثرنا على بطائق عسكرية واخرى حزبية لاعضاء من حزب الاصلاح بمعسكر البقع بصعدة
آلو..معك فرج سالمين!!
مقالات الرأي
سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماع وعلى وجه الخصوص
استشهد اليوم في معركة تطهير منطقة جنوب / شرق ساحل البحر الاحمر وفي منطقة "ذو باب" بالقرب من باب المندب على وجه
فساد المشروع الانقلابي لم يعد خافيا على أحد ، وتعود المراحل الأولى لظهوره وتطوره ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم
كنت عظيما ٱيها الفارس في كل ساحات النضال الوطني السلمي لأبناء الجنوب و أحد من أسسوا وبشرف السبق والإقدام في
هلموا بنا لنبني حضرموت .. حضرموت الخير والسلام حضرموت ارض الخير والمحبة والسلام.. انتكاسات حضرموت منذ البديء ..
استمرار نزيف الدم الجنوبي على هذا النحو المرعب،في معارك ما وراء الحدود ، يبعث على القلق والوجع ،ويتضاعف هذا
ظلت لفظة ومفردة الشرعية منذ قبيل  حرب صيف 94 م ومابعدها أكثر الالفاظ حضورا وتداوﻻ  واستهلاكا يلوكها طرف
قمة الغباء وعدم الإدراك بل والخيانة أن نجد شخصاً اليوم يردد عبارة سلام الله على عفاش فمهما كانت الظروف و مهما
لست ضد الاصلاح .. رغم أنني (ذات يوم تمنيت أن يكون هذا الحزب أول من يخرج عن ثوب المؤتمر الشعبي العام و يستفيد من
الشخص الاول: يا اخي اشتي اعرف ايش هو لغز الكهرباء في عدن؟؟ ايش هي الحكاية الكهرباء..   الثاني؟ لغز الكهرباء
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح آل السقاف " الصنمبل " بسيئون
شكر وعرفان
وفيات
المجلس السياسي الأعلى للجالية الجنوبية بالمملكة والخليج ينعي استشهاد القائد الميداني العميد عمر سعيد الصبيحي
الحزب الاشتراكي اليمني ينعي الشهيد عمر سعيد الصبيحي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017