رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري تنعي الشهيد العميد الركن عمر سعيد الصبيحي
عدن (عدن الغد)خاص:
نعى المجلس الاعلى للحراك الثوري الشهيد العميد الركن عمر سعيد الصبيحي والذي استشهد يوم امس السبت خلال عملية تحرير ذباب من المليشيات الحوثية وجاء فيه :
تنعي رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب الى الجماهير ومناضلي الحراك الجنوبي وشعب الجنوب المكافح استشهاد المناضل الصلب عميد ركن عمر سعيد الصبيحي عضو رئاسة المجلس الاعلى رئيس مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن والقيادي العسكري البارز في الحراك الجنوبي منذ تأسيسه وكان احد ابطال وقيادات المقاومة الجنوبية اثناء الدفاع وتحرير العاصمة عدن من جحافل الحوثيعفاشي منذ انطلاق عاصفة الحزم في شهر مارس 2015م الذي استشهد اليوم 7يناير 2017م في ميدان الشرف والبطولة في منطقة ذباب حيث كان احد ابرز القيادات العسكرية في هذه الجبهة.
وبهذا المصاب الجلل والخسارة للجنوب بفقدان هذا البطل المغوار نتقدم بتعازينا الحارة الى اسرة الشهيد وذويه ونتمنى لهم الصبر والسلوان وانأ لله وانا اليه راجعوان.
صادر عن رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري .
* من محمد الحضرمي
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