نجل الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي يناشد التحالف العربي بسرعة انتشال جثة والده
عدن ((عدن الغد)) خاص:
ناشد وضاح عمر الصبيحي نجل قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي الذي استشهد يوم امس في جبهة كهبوب قيادة التحالف العربي والمنطقة العسكرية الرابعة المساهمة في انتشال جثة والده التي مازالت محاصرة من قبل قناصة مليشيات الحوثي .
وبعث نجل الشهيد بمناشدته عبر عدن الغد الى التحالف العربي وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة لارسال طائرة هيلوكبتر لانتشال جثة العميد عمر سعيد الصبيحي نافيا الانباء التي تحدثت عن تمكن وحدات من اللواء الثالث حزم من إخراج جثة والده مؤكداً انها مازالت محاصرة في موقع الاشتباكات بمنطقة كهبوب في باب المندب .
وكان العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم قد استشهد يوم امس اثناء قيادته لهجوم مشترك بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مدعوماً من التحالف العربي ضد مواقع مليشيات الحوثي وصالح في منطقة باب المندب وذوباب وجبال كهبوب .
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